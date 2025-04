Monólogo de las ocho: "El Gobierno quiere un culpable que ofrecer a la opinión pública porque podría eludir cualquier responsabilidad"

El Gobierno ahora ha movilizado al CNI y lo ha enviado a las empresas eléctricas para que les den toda la información. Están desesperados por tener un culpable cuando lo que todos los expertos le están diciendo es que este es un error de gestión del operador, el único que hay, Red Eléctrica, y que no es un operador privado porque está controlado por el Gobierno.

Ayer fuimos imprecisos. El Gobierno no tiene un culpable. Tiene el retrato robot del culpable, que es distinto. Se trataría de una empresa privada que, movida por la codicia, habría desconectado sus centrales porque el precio de la energía estaba muy barato gracias a los renovables.

Lo que pasa es como esto no es fácil sostenerlo, tampoco abandona la tesis del ciberataque, que les permite demorar una explicación, ni tampoco deja caer a Beatriz Corredor y la convierte en el chivo expiatorio del desastre.

La presidenta de Red Eléctrica ha hablado después de 40 horas de discreción absoluta. Ha hecho una breve tournée por medios muy selectos, como Televisión Española y la Ser, para negar que vaya a dimitir. Allí ha repetido de forma temeraria que España tiene el mejor sistema eléctrico, aunque algo sí ha cambiado en la versión triunfal de exministra socialista y hoy presidenta de Red Eléctrica Española. Si hace unas semanas decía que un apagón total era imposible, ahora no descarta que no pueda volver a ocurrir. Porque tampoco sabe con toda certeza lo que ocurrió, aunque desafiando a toda la lógica y la opinión de los expertos independientes, dice que no fue un exceso de la producción renovable lo que ha provocado el desastre.

A ver si conseguimos explicarles lo que está pasando. El Gobierno quiere un culpable que ofrecer a la opinión pública, porque eso le permitiría eludir cualquier responsabilidad en la catástrofe. Por orden de preferencia, ha decidido mantener tres líneas de investigación que le conduzcan al chivo expiatorio. Insisto, por orden de preferencia. Primero una compañía privada, una codiciosa empresa que hiciera alguna maniobra para ganar más dinero. El segundo, un ciberataque. Esto nadie lo mantiene ya, pero sirve para demorar una explicación. La tercera sería admitir la responsabilidad de Red Eléctrica, que es lo más probable, pero desvincular al Gobierno de Red Eléctrica, como si nada tuviera que ver.

Una historia no creíble

El Gobierno trata de contarles una historia y por eso necesita un culpable, el problema es que esa historia no es creíble y les explico por qué. Primer chivo: la compañía privada. Toda la dramaturgia pretende ofrecer la imagen del gobierno como un tribunal ante el que comparecen los empresarios de la energía, de ahí la distribución de la imagen de la Moncloa de ayer.

El problema de esta historia es que las compañías dicen que ellas han hecho lo que el operador les ha dicho que hicieran. Un inciso: la ley no habla de operadores, sino de un operador, Red Eléctrica, el resto son productores, comercializadores, distribuidores… pero operador hay uno según la ley del sector eléctrico (Título II, artículo 30).

Bien, las empresas dicen que ellas hicieron lo que el operador les ordenó. La que se ha expresado de forma más directa ha sido Iberdrola, porque es la que se ha sentido señalada, con razón. Hoy hablado su presidente Ignacio Sánchez Galán.

Dice Red Eléctrica que es que dos centrales del suroeste se desconectaron en los fatídicos 5 segundos de las 12.33 del día del apagón. Pero es que hasta eso es absurdo y apunta a un fallo de gestión. Porque oigan, ¿dicen que en el mejor sistema de Europa se desconectan dos centrales y se va todo a negro? ¿Qué ocurre cuando hay una catástrofe natural? Durante la DANA buena parte de Valencia se quedó sin luz y no cayó todo el sistema nacional.

Un error de gestión

Por eso, todos los expertos independientes apuntan que lo que ha ocurrido es que Red Eléctrica cometió un error de gestión, porque es la encargada de balancear el mix energético y pudo hacer una mala previsión de la oferta de energía en el día del apagón. Lo explicaba muy bien Jorge Sanz, expresidente de la comisión de la transformación energética, en Más de Uno de Onda Cero.

Esto también lo dice Jordi Sevilla, expresidente de Red Eléctrica. Lo que ocurre es que hay una pretensión ideológica de demostrar que el sistema puede prescindir de la energía nuclear y que puede nutrirse únicamente de las renovables. Esta es la explicación del disparatado mix del día del apagón con un 78% de renovables. Que la ideología, otra vez, se antepone a la seguridad y a la eficiencia.

Lo del ciberataque lo vamos a obviar, porque nadie excepto el Gobierno lo mantiene. Entonces, ¿qué ocurrirá cuando el Gobierno asuma que la razón del fallo es de gestión? Pues por eso ha puesto un fusible en Red Eléctrica cuando lo ha calificado como operador privado. Es operador, el único operador, pero no es privado. La SEPI tiene el 20%, el resto de inversores no puede acumular más del 5% y la controla el Estado, por eso el Gobierno nombra a su presidente, y por eso lo fue Jordi Sevilla, exministro socialista, o lo es Beatriz Corredor, exministra socialista. Pero esto quizás sean sutilezas corporativas y esto se entienda mejor con una imagen.

Basta repasar la noche del apagón. ¿Dónde montó el gabinete de crisis Pedro Sánchez? Sí, en Red Eléctrica, desde cuando el gobierno monta gabinetes de crisis en empresas privadas. No, en un primer momento y con toda naturalidad, el gobierno asumió que red eléctrica era un organismo más de la administración. Como la AEMET y por eso la primera decisión que tomó es trasladar allí su centro de mando.

Como dicen fuentes del sector. Si el presidente del Gobierno va a Endesa a montar un gabinete de crisis, no pasa del torno. Porque los italianos le dicen: «adónde vas». Red Eléctrica fue a todos los efectos un organismo estatal durante la jornada fatal del apagón y dejó de serlo cuando se apreció su responsabilidad.

El Gobierno nombró a la presidenta de Red Eléctrica, que además es una exministra socialista, por eso es natural preguntarle al gobierno si la sigue apoyando. Pero…

Es difícil saber hasta qué punto la exministra socialista cuenta con el apoyo del Gobierno para seguir presidiendo Red Eléctrica. Quizás porque ni la apoya ni la deja de apoyar. Sólo la sostiene. Es una presidenta de red eléctrica sostenible. A menos mientras no encuentren a otro culpable mejor. La vicepresidenta de Transición Energética, Sara Aagesen, ha pronunciado lo más parecido a un apoyo gubernamental a Corredor.