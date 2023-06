La mirada cítrica: "Los precios de los alimentos llevan 20 meses consecutivos al alza"

Los precios de los alimentos llevan 20 meses consecutivos al alza. De abril a mayo subieron cuatro décimas. Destaca el encarecimiento de la fruta, un 7% más caro que en el mes anterior, o las patatas, con un coste un 4,5% más elevado. Se modera el avance el precio de los alimentos, pero es un 12% más alto que hace un año. El abaratamiento de los carburantes, un 6% abajo, es el elemento clave de la suavización de la inflación interanual al 3,2%, el menos nivel desde 2021. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dice que es una prueba de que se han dejado atrás las cotas más elevadas.

La inflación subyacente se sitúa en el 6,1%, duplica a la general. Mucho tiene que ver el famoso efecto base aunque sea a menor ritmo, los precios siguen al alza. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva tarifa regulada de la luz para evitar la alta volatilidad del recibo de la luz. Será para los hogares y solo para las empresas de menos de 10 trabajadores.

Lo que tampoco baja de precio es la vivienda. El Banco de España alerta de la escasez de obra nueva y pide que se impulse la construcción de vivienda ante la escasez de oferta, la falta de obra nueva y las tensiones en los costes de los materiales. El Instituto Supervisor también alerta de que los extranjeros regresan y compran segundas residencias. Esto retrasa la rebaja de precios. Aún así espera que bajen un 6% en dos años. Además, el Gobernador, Hernández de Cos, solicita consenso para ir equilibrando las cuentas públicas

El Gobernador del BdE también ha resaltado que la renta per cápita española es un 17% inferior a la media de la zona euro. Al menos, el BBVA, su servicio de estudios, mejora sus estimaciones sobre el crecimiento económico este año. Pero, en cambio, empeora sus estimaciones para 2024. Y es que el año que viene regresan las reglas fiscales.

El año que viene habrá que ajustarse el cinturón. Se acaba la manga ancha de Bruselas. Aún así, la economía española va a crecer este año el 2,4%, calcula el BBVA y el 2,1% el año próximo, por los tipos de interés y el regreso de las reglas fiscales. Se espera medio millón de nuevos empleos. El BBVA también destaca como las familias españolas han dedicado buena parte de sus ahorros a reducir sus deudas hipotecarias, como señala Miguel Cardoso. En esto de la vivienda, el servicio de estudios del BBVA cree que la nueva ley desincentiva la inversión, habrá menos oferta de alquiler y piensa que no ataja el problema de fondo, la inseguridad jurídica.

El Estatuto del Becario impulsado por Yolanda Diaz no sólo cuenta con la oposición de estudiantes y Universidades, también hay reticencias entre los aliados del Gobierno. Los partidos nacionalistas tienen ya muchos trienios encima. No son becarios ni están en prácticas. Además, tanto el PNV, como Bildu y ERC notan la presión de las universidades de sus territorios justo antes de las elecciones. Critican al Gobierno que quiera sacar adelante el Estatuto del Becario sin consenso, sin consultarles y creen que el Decreto no es lo más adecuado. Se necesita una ley. Vamos lo que dicen los empresarios. El Estatuto del Becario puede terminar en suspenso, puede quedar para la recuperación.