La mirada cítrica: 'Nomadland' y el lado oscuro de la economía de Estados Unidos

Saludos, buenas noches. Cada crisis tiene su obra de art​e. 'Las Uvas de la Ira' de John Ford fue la obra de la Gran Depresión. 'Los Lunes al Sol' representaba la reestructuración naval española.. Ahora los Globo de Oro encumbra a 'Nomadland', País Nómada. Un film que retrata a los trabajadores temporeros estadounidenses, que van a de pueblo en pueblo, de Estado en Estado a salto de mata, a la búsqueda de empleo, ya sea como jornalero o en los agobiantes almacenes de Amazon

Chloé Zao logra en 'Nomadland', como antes hizo Ford, mostrar que el sueño americano para algunos es una pesadilla en mitad de grandiosos paisajes. 'Nomadland' es la gran triunfadora de los Globos de oro, junto con 'The Crown', 'Gambito de Dama' o la secuela final de 'Borat'.

La película del día también se dirige a las protestas de los pirotécnicos. Se manifestaban por Valencia después de un año entero sin apenas facturación. No hay Fallas no hay tracas. La Covid deja un reguero de pólvora mojada.

Las Fallas son las reinas de las fiestas del Levante y la pandemia impide por segundo año su celebración. El sector turístico depende del pasaporte Covid para recuperar la confianza de los visitantes y que puedan llegar los turistas. El Gobierno presiona a Europa para que se apruebe cuanto antes. Veremos

Cuando se le menta la Semana Santa a la ministra Calviño, esta contesta que no hay que precipitarse para salvar al verano. Entremedias, Cataluña deja abrir con limitaciones, pero abren los Centros Comerciales. Calviño adelanta que van a ser malos los datos del paro y de la Seguridad Social de mañana. El consumo no remonta y el empleo tampoco. Y en cuanto al alquiler se mantiene el enfrentamiento con sus socios de Podemos. Estos insisten en cumplir los pactos, pero para el PSOE regular el alquiler no es controlar los precios desde el poder.

La venta de automóviles sigue a la baja. En febrero se matricularon un 38% menos de coches en febrero que hace un año. La caída de ventas llega incluso a los eléctricos. Y eso que están subvencionados. Y en el tablero del dia, destacan las nuevas manifestaciones de pensionistas contra la brecha de género y también el nuevo procesamiento de Rodrigo Rato, esta vez Jaque Mate por presunto delito fiscal, corrupción entre particulares y presunto blanqueo de capitales.