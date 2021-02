La mirada cítrica: "El transporte aéreo es uno de los que peor está capotando la crisis"

Hay que quedarse con este nombre: Marco Kolanovic. Es el jefe global de estrategia de JP Morgan. Asegura que el fin efectivo de la pandemia comenzará entre finales de marzo y principios de abril. Su predicción se fundamenta en el descenso generalizado de contagios en todo el mundo y en el avance global de la vacunación. Para ser jefe de estrategia de JP Morgan hay que acertar en las previsiones... o no.

Los empresarios turísticos españoles no son tan optimistas. La Semana Santa será una nueva semana de pasión: no habrá costaleros ni turistas. Las comunidades reclaman medidas coordinadas y no 17 planes distintos. Se espera que a final de mayo en España la incidencia de casos este en 50 contagios por cada 100.000 habitantes, para entonces el sector turístico vivirá la prueba de fuego y más con el fin de la prohibición de viajar de los británicos.

El transporte aéreo es uno de los peores que están capotando la crisis. El grupo aéreo al que pertenecen Iberia y Vueling no esperan una recuperación hasta 2023.