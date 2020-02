El presidente de LG en España y Portugal, Jaime Jaraíz , nos atiende en La brújula para darnos su visión sobre la cancelación del Mobile World Congress y explicar los motivos por los cuales no querían participar en el evento.

Jaime Jaraíz, presidente de LG en España y Portugal, explica que no querían participar en el Mobile World Congress porque "queríamos evitar que clientes y empleados se contagiasen ante las recomendaciones de la OMS". Y añade que "ha sido doloroso a nivel económico, pero no merece la pena asumir el riesgo de las personas por un beneficio comercial".

Además, Jaraíz comenta que "no tiene nada que ver con la feria sino con la gente que llega de países en los que no se está controlando de la mejor manera posible el virus". Y deja claro que "si hubiésemos sido los únicos en no participar teníamos nuestras razones y eran coherentes".