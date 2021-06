El dinero que viene 19: Más del nuevo dinero de banco central

Que el dinero no es ajeno a la transformación digital, lo tenemos por lema en esta sección. Tanto se digitaliza, que los bancos centrales no quieren quedar a la zaga. El viernes pasado, Ana Comellas ya empezó a hablarnos del dinero digital de banco central. Si mal no recuerdo, bancos centrales de todo el mundo estaban ya investigando, y algunos incluso probando, la emisión digital de su dinero de curso legal.

Es que estamos en un momento muy muy interesante… los bancos centrales buscan seguir la senda de innovación iniciada por las criptomonedas y el efectivo digital, pero dotándolo de confianza y la eficiencia. La confianza de contar con el mismo respaldo que la moneda nacional y la eficiencia de un sistema con un supervisor.

Aquí chocan con el ideario de Nakamoto de que el dinero no debe ser controlado por ninguna institución… aunque veíamos el dinero digital de banco central iba a asegurar el valor de la moneda y evitar la volatilidad de bitcóin.1 euro digital valdrá siempre 1 euro. Si te parece, vamos a seguir viendo cómo se podría configurar el euro digital.

No sé si te conté que el BCE lanzó una encuesta pública para conocer la opinión de los ciudadanos y empresas europeas sobre el euro digital; también preguntaba por las características que se consideraban necesarias para la nueva moneda. La primera de ellas, fue la que anticipamos el viernes: que, como el efectivo y las criptomonedas, fuese anónimo. Cuando pagamos en efectivo, en euros físicos, da igual quien seas; lo importante es que la otra parte sepa que tienes dinero suficiente para pagar lo que quieres comprar.

Sin embargo, cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia, como no se ve el dinero que tenemos, tenemos que dar nuestros datos para demostrar que somos nosotros y tenemos suficiente dinero o crédito para pagar.

Lo que queremos los europeos es poder pagar con euros digitales sin dar nuestros datos, sólo enseñando nuestro saldo, lo que tenemos en la cartera digital. Y así el BCE nos evita la tentación de utilizar criptomonedas si queremos pagar en internet y mantener el anonimato…

Así que se haría un paralelismo entre el mundo real y el pago con euros físicos, y el mundo digital y el pago con euros digitales. No tiene por qué… Otro de los resultados de la encuesta es que el euro digital sea un medio de pago más: igual que puedes pagar unas cervezas o un taxi con efectivo físico o tarjeta, tendrías también la opción de pagar con euros digitales. Aún se está definiendo, pero probablemente estos euros digitales se almacenen en un dispositivo como el móvil o incluso una tarjeta.

Y si no tengo acceso a internet, ¿podré usar los euros digitales?

Sería otro de los requerimientos de este euro digital: que también funcione off-line, para hacerlo accesible a las muchas personas que no tienen cuenta bancaria y poder utilizarlo en cualquier lugar, esté o no conectado. Podría dar la paga a mis hijos en euros digitales…

Estoy pensando que también será más barato producir el dinero, ¿no? Porque no tendría que imprimir billetes ni acuñar monedas. También sería más fácil de distribuir… no tendrías que ir al cajero a por dinero, por ejemplo, ni que fletar camiones blindados llenitos de billetes para moverlos de un lado a otro.

¿por qué el Banco Central Europeo no emite directamente el dinero a las empresas y los ciudadanos?

Por la misma razón por la que no lo hace ahora… los bancos privados tienen su función en el sistema financiero, que es la recogida de depósitos de los ahorradores, y el préstamo de dinero a los inversores. El banco central te daría tu dinero hoy, pero no te adelantaría tu dinero de mañana con un préstamo para comprar tu casa, por ejemplo.

De la misma manera, los euros físicos que guardas debajo del colchón, o los euros digitales que guardases debajo del colchón digital, son siempre los mismos, no se incrementan a menos que guardes más. Si los depositas en el banco, en cambio, tienen intereses (aunque poquitos, ya sabes :) y además están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos.

En cualquier caso, todas estas características y sus implicaciones financieras están en plena valoración, y en los próximos meses iremos teniendo más detalle. Ahora una persona o empresa extranjera puede comprar euros en el mercado de divisas y acumularlos. ¿Podría también comprar euros digitales a cambio de dólares, por ejemplo? Pues acabas de abrir un bonito melón… mañana hablamos de esto y cómo China, con su e-yuan, quiere competir con el dólar como moneda internacional.