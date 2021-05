El dinero que viene 15: Bitcoin como unidad de medida

Viendo el valor que van acumulando las anacoins, ¿conservas las tuyas? Juan Ramón Lucas tiene todas y cada una de sus 140 anacoins. ¿Te da alguna información del valor de tu cartera saber que tienes 140 anacoins? Cuando no manejamos nuestra moneda habitual, nos toca hacer una conversión a ella, porque es nuestra unidad de medida. Tienes claro lo que son 20 euros, pero si te digo 25 dólares, te toca sacar la calculadora. Nuestros oyentes tienen en la web todos los episodios de El dinero que viene. En el tercero, hablamos de la importancia del dinero como unidad de medida, que a través de los precios nos dan una indicación del valor de un bien y nos permiten comparar ese valor con el de otros.

Eso es. Hace un par de días analizábamos las criptomonedas como depósito de valor y como medio de pago, y nos encontrábamos con que, según su diseño, bien podrían serlo, pero su gran volatilidad y su ineficiencia, ponían a este efectivo electrónico en el límite de la definición digamos “académica” del dinero. El viernes dijimos que bitcóin rozaba los 34.000 euros… ¿hoy? Hoy sigue corrigiendo su valor: 30.750 euros hace un par de horas. Como ves, esta volatilidad hace muy difícil tenerlo como unidad de medida. No puedo comparar algo que me costó 1 bitcóin hace un mes, con algo que me costó 1 bitcóin ayer. Es como si tuviese un metro que un día mide 90 centímetros y al siguiente 110.

¿Y que lo diferencia del tipo de cambio con el dólar, por ejemplo? Seguro que un dólar ayer no me costaba los mismos euros que hoy.

Tendríamos dos diferencias. La primera sería de magnitud: en circunstancias normales, monedas tan sólidas no varían demasiado su cotización, y si compras una pluma en Estados Unidos, su precio en dólares no va a cambiar en mucho tiempo, aunque el cambio en euros varíe ligeramente. Igualmente te va a servir como referencia para comparar con el precio de una pluma en España. Y la segunda, es de regulación. Si hubiese una caída tan significativa del valor del dólar, como la que está habiendo en bitcóin, la Reserva Federal tomaría medidas de política monetaria para que el dólar recuperase su valor, intentando proteger la economía americana lo antes posible.

Sin embargo bitcóin nace con el objetivo de no tener ese regulador… ¿cómo se gestiona el equivalente a la política monetaria?

Esa gestión no existe por propia definición. El efectivo es de los individuos que lo utilizan, y no quieren estar a expensas de una autoridad que lo controle. Pero eso no significa que se haya dejado al azar. El propio sistema tiene definido un número máximo de bitcóins que crear: 21 millones de monedas, que los mineros van extrayendo por verificar las operaciones, un bloque cada 10 minutos, si recuerdas. Cuando Satoshi Nakamoto creó bitcoin, se remuneraba al minero que resolvía el bloque con 50 bitcoins, pero cada 4 años, la recompensa se reduce a la mitad: 25 bitcoins en 2012, 12,5 en 2016…Y 6,25 ahora, ¿no? Pero claro, su valor es también más alto con el tiempo… ¿Y cuántas bitcoins llevan minadas ya?

¡Ojo con perder la contraseña de tu cartera virtual!

Pues de los 21 millones, se han “extraído” y hay en circulación 18,71 millones. Como cada vez los mineros consiguen menos bitcoins por su trabajo, se llegará a los 21 millones en el año 2144. Pero como ves, el sistema no permite retirar dinero de la circulación, drenar liquidez, que es una de las medidas que tomaría un banco central si su divisa estuviese cayendo como lo hace bitcóin. ¿Recuerdas que cuando creamos las anacoins te dije que no perdieses ni tu cartera virtual ni su contraseña?

Pues como dato curioso, te cuento que se calcula que entre 3 y 4 millones de bitcoins perdidas, bien porque el dispositivo que contiene el monedero virtual se ha extraviado, o porque su propietario ha olvidado la contraseña. Cual azafata del Un Dos Tres, te digo que 3 millones de bitcóins perdidas, a 30.739 euros cada moneda, son 92.217 millones de euros.

¡Qué llantos habrán provocado esas pérdidas!

Pues imagina… Hasta ahora, hemos hablado sólo de bitcoin y anacoins, así que mañana vemos otras criptomonedas de las más de diez mil que hay en el mercado.