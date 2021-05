El dinero que viene: Bancos centrales

La confianza era fundamental para que todo el sistema financiero funcionase. Hoy hablamos de los que consiguen que tengamos esa confianza: los bancos centrales. En la zona euro, el Banco Central Europeo y los 19 bancos centrales nacionales que lo componen. El Banco de España, en nuestro caso.

Vimos con la invención del billete, como los bancos centrales se encargaban de emitirlos, de imprimirlos. La emisión de dinero se llama política monetaria, y en un principio, estaba controlada por los Estados. Te puedes imaginar que, cada vez que un gobernante necesitaba dinero, mandaba al banco central poner en marcha la maquinita.

El Banco de España, nuestro banco central

Esa máquina es la que querríamos tener todos… ¿qué tiene de malo? Hace dos semanas, en la frutería, tenían cerezas. Eran espectaculares… tanto, que cuando pregunté el precio para darme un capricho de primavera, estaban a 60 euros el kilo. Ahora mismo, hay muy pocas, y cuestan mucho. En verano, que tendremos muchísimas cerezas, podremos comprarlas por 20 veces menos.

Con el dinero, pasaría lo mismo: si hubiese muchísimo dinero en circulación, cada billete y moneda valdrían menos. Y ya no confiaríamos en ellos como depósito de valor, pero tampoco como medio de pago, porque cada vez necesitaría más monedas, más cerezas cuando llegue el verano, para conseguir el equivalente a 60 euros en primavera. Por la misma razón, no me servirían como unidad de medida. Si te dijese que algo vale 20 de cerezas, me dirías ¿de las de primavera o de las de verano?

Por eso el objetivo principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios. Y por esa razón, es independiente de cualquier gobierno. “Mantener la estabilidad de los precios” suena un poco etéreo… ¿cómo nos influye a los ciudadanos?

Espiral inflacionista

Imaginemos que el pan que hoy cuesta 50 céntimos, dentro de una semana costase 3 euros, y dentro de dos, 10 euros. Así, hasta que dentro de un año cueste 1 millón de euros. Si hoy tuvieses 10 euros, ¿los ahorrarías? No, claro que no, porque con esos 10 euros hoy compro 20 barras de pan y en dos semanas, sólo compraría una. Además tendrías que pedirle un aumento de sueldo al jefe cada semana. Como los empleados cuestan cada más, el precio de los productos subiría aún más, y empezaríamos una espiral inflacionista.

Es un ejemplo un poco extremo, pero esto, y en esta proporción de multiplicar los precios por 2 millones, ocurrió en Alemania en 1922. Tenían que pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, así el gobierno imprimía cada vez más marcos, hasta tal punto, que era más barato empapelar una pared con billetes de 1 marco que con papel pintado. Te puedes imaginar que el marco dejó de servir como dinero, y el trueque se volvió a poner de moda.

Y también con miga, en Francia y debido a dos veranos de malas cosechas, el precio del trigo se disparó. El precio del pan subió hasta tal punto, que el pueblo no podía comprarlo, y fue uno de los desencadenantes de la Revolución Francesa en 1775.

Es muy importante que los precios no suban excesivamente. ¿Cómo lo consigue el Banco Central? Lo hace poniendo precio al dinero, a los tipos de interés a los que da dinero a los bancos. Ahora es muy bajito, sólo un 0,25%. Por cada euro que un banco le pide al Eurosistema, sólo tiene que devolverle 1,0025 euros. Como el dinero es muy barato, los bancos piden mucho, y a su vez, lo prestan también barato a los ciudadanos, las empresas y el Estado. O al menos en teoría.

En paralelo, si a los bancos les sobra dinero y lo depositan en el BCE, el tipo de interés es negativo, un -0,50%. Por cada euro que “ahorra” un banco, el Eurosistema le devuelve 0,995 euros.

Cuando el BC hace esto, inyecta liquidez a la economía, y lo hace en situaciones de crisis como la de 2008 o la actual del coronavirus. Hay tanta incertidumbre, que el dinero no se mueve porque la gente no compra, las empresas no invierten…

Si hubiese mucho dinero, entiendo que haría al revés: que daría dinero a los bancos caro, para que pidieran menos, y les pagaría más si ahorran. Estaría drenando liquidez para evitar una inflación excesiva.

¿Las criptomonedas tienen banco central?

La Economía es bastante más compleja e influyen otros factores, pero como ves, el banco central y su política monetaria son clave.

¿Y las criptomonedas? ¿tienen el equivalente a un banco central? Pues no. Para generar confianza tienen otros mecanismos que veremos en unos días. El próximo capítulo de El dinero que viene acabaremos con la parte contante y sonante y empezaremos con el dinero digital.