Rocío Monasterio: "El acuerdo habla de concejalías de gobierno y no de distritos; sólo pedimos cumplir lo pactado"

¿POR QUÉ SE SUSPENDE LA NEGOCIACIÓN?: Monasterio dice que "nosotros no tendría sentido que nos sentemos a negociar con un socio de Gobierno". Explica que lo que se firmó con el PP es que"hay concejalías de Gobierno, direcciones de entes públicos y presupuesto en proporción de los resultados". Asegura que de esta forma es "como ha logrado Almeida ser alcalde de Madrid y han logrado Gobierno en un montón de Ayuntamientos de España". Por eso, dice que "si no se cumplen los acuerdos, no tiene sentido que nos reunamos para negociar acuerdos".

CONVERSACIÓN DEL PP: Reconoce que "conmigo no ha habido conversaciones pero imagino que a lo largo de hoy habrán hablado con Espinosa de los Monteros y Ortega Smith". De todos modos, se muestra esperanzada en que "en los próximos días todo vuelva a la normalidad y a su cauce, cumpliéndose lo acordado".

¿POSIBILIDAD DE GABILONDO SEA PRESIDENTE?: "Nosotros no tenemos ningún interés en que entre el socialismo porque no estamos muy de acuerdo con sus medidas y el programa socialista no es afín al de Vox, ya que nuestra postura es bajar impuestos, acabar con los chiringuitos, reducir la deuda y apoyar a las familias", algo de que "no es muy partidario el PSOE, que pone impuestos hasta por morirnos". Por eso, queremos "reunirnos con partidos más afines a nuestro programa".

¿COALICIÓN A TRES?: Monasterio considera que "en una coalición a tres se tienen que respetar los acuerdos de los tres. Si no quieren una coalición a tres, que no nos pidan los votos".

MENSAJE A CIUDADANOS: En opinión de Monasterio, "Ciudadanos ya no tiene que estar arrodillado a Manuel Valls. No tiene sentido que Macron le dicte a Rivera lo que tiene que hacer".