Rafael Bengoa alerta de la insuficiencia de restricciones en Semana Santa para frenar la cuarta ola

El experto en Salud Pública, Rafael Bengoa, se muestra tajante en La Brújula respecto a las restricciones: "No son suficientes las medidas de cara a Semana Santa, las comunidades que las están reforzando están acertando. Con la variante británica todos los países lo están pasando peor y habría que tomar más medidas".

El experto señala que "en Oriente hacían confinamientos cortos pero severos, como Singapur, Australia, Nueva Zelanda y esos países están creciendo", y comenta que al final el que intenta salvar la economía tarda más que el que ataca al virus directamente: "Ha quedado claro que cuando vas a salvar vidas recuperas la economía antes, paradójico pero está pasando. Cuando eliges lo que se llama convivir con el virus y equilibrar economía y salud estamos viendo que no está siendo la mejor forma de avanzar". Y comenta las tres formas de afrontar la crisis: "Bolsonaro, Trump y Maduro decidieron someterse al virus y estamos viendo que es un desastre. Nosotros hemos decidido convivir y en Oriente erradicar el virus".

"Estamos subestimando al virus"

Bengoa opina que mal haríamos en pensar que la situación ya está encaminada, la vacuna nos va a salvar pero no ha tenido tiempo de impactar de una forma importante. Hasta que no tengamos un acelerón en la vacunación la forma de ganarle a estas variantes tan agresivo es nuestro comportamiento, por eso hay que ser más duro en esta Semana Santa que en Navidad. No creo que lleguemos a la situación de los ingleses hasta septiembre octubre".

Partidario de confinar

Si fuera asesor del Gobierno tiene claro cuál sería su recomendación: "Habría que hacer un confinamiento muy severo, dejando como mucho las escuelas abiertas. En nuestro país no se ha entendido muy bien la situación. También reforzar la capacidad de rastreo para asegurar que cuando haya brotes estén controlados".

"A los negacionistas no hay que ignorarles sino traerles hacia la ciencia y a los que duden convencerles para que se vacunen", finaliza.