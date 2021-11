El PSOE, sobre Bildu: "Estamos obligados a alcanzar acuerdos con aquellos que están dispuestos a dialogar"

El portavoz del PSOE pasa por La Brújula y nos cuenta para empezar la situación y su visión sobre la negociación de los presupuestos: "Hay mucho que negociar, la tramitación de enmiendas. Somos optimistas con la aprobación de los Presupuestos. Hemos propuesto acciones muy potentes. Este Gobierno está cumpliendo, la acción si la comparamos con la anterior crisis es muy diferente".

"Queremos aprobar la Ley de Presupuestos para no prorrogar lo de 2021. Estamos dispuestos a estudiar todos los escenarios. La ley audiovisual tiene un propósito muy amplio y no se va a desvirtuar por lo de los porcentajes de catalán", ha añadido.

Sobre la negociación hace una reflexión. Cree que los grupos parlamentarios deben tener altura de miras para llegar a acuerdos y en cuanto a ETA recalca que hace 10 años de su fin. Sin olvidar el recuerdo y la condena considera que es momento de superar algunos debates: "En 2019 el PSOE ganó las elecciones y tenemos el mandato de alcanzar el mayor número de escaños en todos los acuerdos. Ya nos gustaría incorporar a Ciudadanos. No es posible, las derechas y sobre todo el PP... no es posible. Hoy se lo he recriminado al líder del PP. Ya hace 10 años de la desaparición de ETA, por qué no superamos esos debates... Evidentemente desde el recuerdo y la condena. Tenemos que contar con la altura de miras de los grupos parlamentarios. Al PP le pedimos que acceda a renovar el CGDPJ. Es una obligación del PP negociarlo, no pueden seguir provocando una anomalía".

Pide más diálogo al PP

Se dirige directamente al PP al que pide mayor flexibilidad para el diálogo. Y sobre Bildu, considera que es obligación del Gobierno sentarse a negociar: "Condenamos con especial contundencia lo vivido con ETA. Demandar un nuevo escenario no lleva a exigir una condena. Nos encontramos en un marco con la obligación de dialogar y no dejar de lado la política. Al PP le exigimos que tenga sentido de estado. La ciudadanía espera que los políticos se pongan de acuerdo. Estamos obligados a alcanzar acuerdos con aquellos que están dispuestos a dialogar, sin concesiones, pero es nuestra responsabilidad".

"La agresividad del líder de la oposición fue de dimensiones notables. Puede ser así pero tiene que ser leal. Hoy hemos contrastado que no es así. Qué encontramos en el PP, ¿una estrategia para deteriorar al Gobierno y a España en el exterior? Las diferencias se contrarrestan dialogando, eso es política", sentencia.

No está cerrado el acuerdo para derogar la ley mordaza

En cuanto a la ley mordaza ha desmentido que exista ya un acuerdo con Unidas Podemos para su derogación: "Queda mucho por trabajar para decir que hay un acuerdo (ley mordaza). Pido prudencia en este sentido. Es nuestra responsabilidad garantizar la seguridad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

Muestra su preocupación sobre el conflicto Argelia Marruecos y cómo puede afectar a España en la llegada del gas: "Es un escenario que preocupa pero confiamos en que el conflicto no escale y no haya una realidad que tengamos que lamentar. Confiamos en una solución pacífica".

Y asegura que sí están llegando ayudas a La Palma: "Ayudas sí están llegando. Lo ha comunicado el propio presidente del Cabildo. Hay un anuncio de 216 millones de euros para la reconstrucción".