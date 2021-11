Margarita del Val: "Hasta que no veamos como se comporta la variante ómicron no se pueden tomar más medidas"

LEER MÁS Sanidad recomienda limitar el número de participantes en eventos navideños

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, asegura en 'La Brújula' que no se sabe si la variante ómicron está compitiendo con la variante delta o se está imponiendo a ella, que eso indicaría si se contagia más.

Sobre si nos estamos precipitando en la toma de decisiones, la viróloga dice que por ejemplo, "bloquear al país que ha informado sobre la variante ómicron quizá no sea lo más adecuado porque puede ser que no informe más".

En cuanto a si existe la posibilidad de que la variante se extienda y eso haga que lleguemos a la inmunidad de rebaño, Margarita del Val explica que la inmunidad de rebaño solo se consigue cuando las personas que se han contagiado se convierten en escudos ante el virus y no vuelve a pasar por esas personas. Además, indica que "la tendencia esperable de los virus es a atenuarse".

"No se está detectando un escape porque no se está dando que el virus pase por personas vacunadas y provoque casos graves", asegura.

Recomienda que las medidas que se tomen sean personales y limitar los participantes en eventos navideños

Por otro lado, sobre si recomienda aplicar más medidas restrictivas por esta nueva variante, cree que no, que "hasta que no veamos como se comporta ómicron en la población no se deben tomar más medidas restrictivas".

Además, de cara a las navidades la viróloga indica que "tenemos que hacer una protección personal, si nos reunimos con los abuelos, aunque estén vacunados, está bien hacer un test de antígenos".