López Acuña advierte sobre la mascarilla en interiores: "Hay que estar preparados para reintroducirla si hay repunte"

Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la OMS, se muestra contundente en cuanto a una posible retirada total de la mascarilla y que sea solo una recomendación: "No ha llegado la hora y sería una imprudencia, es el peor momento cuando estamos entrando en una temporada otoño invernal con mucho riesgo de repunte y una octava ola. La mascarilla no hace daño y nos protege de riesgo de infección cuando hay más actividad en interiores".

"Debemos estar preparados para que si hay un repunte tengamos que reintroducir la mascarilla en interiores. Todavía hay riesgos, hay una incidencia importante y hemos tenido un verano con una mortalidad excesiva", añade al respecto.

El experto insiste en recordar que no se ha llegado al final de la pandemia: "Se ha dejado de hablar de la pandemia y los riesgos que entraña. No hablar no significa que no exista, tenemos que tener precaución. El gran problema del decaimiento de la eficacia de la vacuna y vacunar a personas mayores, está ahí. Se trata de protegerse. En EEUU se ha aclarado que cada año habrá una vacuna covid".

Respecto a la cuarta dosis, cree que será necesario administrarla también en menores de 60 años: "Vamos a llegar al punto en el que será necesario una cuarta dosis en las personas menores de 60 años. Es un momento clave de renovar la protección"

No ve cercano el lanzamiento de la vacuna española: "La vacuna Hipra está en una fase de estudios y no está a la vuelta de la esquina. Las de Pfizer y Moderna son vacunas bivalentes que nos protegen ante todas las variantes". Y recuerda que no solo está el covid. También hay que protegerse de la gripe: "Está presentándose con gran virulencia en países como Australia. La insistencia es que en estos momentos la mascarilla no sirve contra las dos cosas".