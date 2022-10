Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP: "Nuestro compromiso es no subir los impuestos"

"Feijóo ha planteado 4 ideas fundamentales. La deflactación del IRPF, hacer una fiscalidad atractiva como ha hecho hoy Portugal. Hacer simplificación de las trabas burocráticas. En tercer lugar, el ahorro del gasto público que venga acompañado del crecimiento. Y los fondos europeos, es una enorme oportunidad", señala Juan Bravo sobre el proyecto económico del Partido Popular.

Señala que el ahorro en gasto público es posible de diversas maneras: "Hay mucho margen de ahorro en el gasto público. En lo privado cada uno juega con su dinero. En lo público hay gestos que ahorran mucho como apagar luces, la incorporación de big data para ser más eficaces". Y pone en duda el sistema de pensiones del PSOE: "El problema no es si te puedes permitir subir las pensiones un año es si lo puedes hacer durante 10-15. No es creíble el sistema de Escrivá. Tendremos que tener un sistema que tenga sostenibilidad en el tiempo. Necesitamos ser un país más moderno".

"Al contribuyente le importa el dinero neto que le queda en el bolsillo. Hay diferentes fórmulas para conseguirlo", añade.

Considera que los fondos no se están empleando en los objetivos que se marcaron: "Los next generations son para transformación digital y no se está utilizando. El objetivo del PP debe ser bajar los impuestos, hay margen antes que exigir más a los demás".

Deja claro que la postura del PP es no subir impuestos en caso de que lleguen al Gobierno: "Nuestro compromiso es que no subiremos los impuestos y siempre que podamos y las cuentas públicas lo permitan, intentar bajarlos".

"No puedes decir a la gente que apague la luz, que se duche menos tiempo o que se quite la corbata. España tiene posibilidades energéticas y recursos. Tenemos luz, viento y no se está aprovechando. La nuclear no la aprovechamos, las regasificadoras, otra enorme oportunidad, tampoco. El midCat hasta hace nada tampoco", comenta.