González Pons revela que el PSOE rechazó la renovación del CGPJ por no romper un acuerdo con Esquerra

El Partido Popular ha votado en contra de la nueva Ley de Memoria Histórica. Asegura que sí condenan y reconocen la gravedad de los crímenes del fascismo y hace una petición: "Me gustaría escuchar al secretario general del Partido Comunista condenar el stalinismo. Trabajo en Bruselas y para media Europa el comunismo supuso una dictadura que dejó más muertes que la española".

"El PSOE renuncia a la transición democrática. Eso me parece grave. La transición es la parte de la historia que debemos estar más orgullosos. Lo de Bildu es un horror pero lo de renunciar a la transición y considerar a Felipe González un presidente tardofranquista es grave", explica Pons que desvela que el votó a González en el 82: "A Felipe González le voté en 1982, es un demócrata. Ignoro por qué los socialistas abominan parte de su historia".

Los Populares sí han apoyado la propuesta de doblar el gasto en Defensa, dice Pons, por pura coherencia: "No podemos votar en contra de medidas que nosotros mismos habíamos propuesto. El Gobierno tendrá que explicar cómo planea gastar 12.000 millones de euros más en Defensa si solo va a recaudar 3.000 millones con el impuesto en a la banca".

La renovación del CGPJ

Detalla los motivos por los que no se ha llegado a un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial, asume parte de culpa pero señala un hecho que a su juicio es crucial: "Porque el Gobierno no quiere. Nosotros tenemos nuestra parte de responsabilidad. La nueva dirección del PP llevamos 100 días y hemos hecho todo lo posible para renovar. El lunes hicimos una oferta de mínimos que era más que aceptable. Pero Bolaños nos dijo que no podía faltar a su acuerdo con ERC. Esta semana no hay acuerdo porque el Gobierno no quiere".

Y comenta cuál es ese acuerdo del Gobierno y ERC: "Habían llegado a un acuerdo exprés con ERC para aprobar la ley exprés de reforma del poder judicial para elegir los magistrados del poder judicial. No podían desdecirse y nos dijeron que nos pusiéramos a la cola".