González Pons: "En el PP se cree ciegamente en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso"

Esteban González Pons, eurodiputado del Partido Popular, y presidente del comité organizador del congreso de abril, empieza la entrevista en La Brújula analizando la actuación de la Unión Europea en la invasión Rusia en Ucrania: "Conozco el terreno. La Unión Europea en un primer momento titubeó y ahora ha reaccionado con contundencia pero déjeme ver si esta contundencia dura en el tiempo. Las sanciones económicas tienen un efecto boomerang y la pregunta es si estamos dispuestos a asumir las consecuencias de apoyar a Ucrania"

"Ucrania es la Checoslovaquia de 1938 y 1939 y Putin es el Hitler de la época. Rusia no se va a rendir con cuatro medidas económicas. Puede ser una guerra larga en lo económico y con efectos para todos", añade.

"La mitad del Gobienro está a favor de que a Rusia no le vaya mal"

Se muestra muy crítico con las decisiones del Gobierno de España respecto a la ayuda a Ucrania: "Alemania ha tomado la drástica decisión de aumentar su gasto en defensa. El Gobierno quiere que los Ucranianos se defiendan enviando cascos y mochilas. No están dispuestos a asumir las consecuencias económicas ni a asumir lo que se juega occidente. La mitad del Gobierno está con Rusia o al menos a favor de que a Rusia no le vaya mal y en esas condiciones no podemos estar con los buenos"

El PP no está en crisis, ha sido un bloqueo

En cuanto a la situación de su partido cree que la palabra que define este momento es reinicio: "Yo no diría que el PP ha sufrido una crisis, sino un bloqueo. Ahora está en un reinicio. El PP ha pasado un momento muy malo, ha entrado en barrena pero se ha recuperado muy rápidamente. Ahora está en un momento de ilusión, de reinicio"

"Soy neutral, el que organiza el congreso. No sé quién es el candidato ni que planes trae. Un partido debe contar con experiencia pero también con renovación. No se puede basar el PP solo en la veteranía. A mí me honra que el partido me encargue formar el congreso", comenta.

Sobre si se ha sido injusto con Pablo Casado, responde lo siguiente: "No debo juzgarlo. Esto es política y no es como el colegio. Hay riesgos, injusticias y a veces van las cosas bien y a veces mal. No puedo meterme en lo que no debo para conservar la neutralidad. Esta tarde desde el atril de la sala de prensa de Génova he dicho que en el PP se cree ciegamente en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso"