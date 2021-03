Teodoro García Egea: "Agradezco a estos tres valientes que han mantenido su palabra de hace dos años"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, analiza en La Brújula los motivos por los que no ha prosperado la moción de censura: "A la Región de Murcia se la va a conocer ahora porque los murcianos han plantado a cara a Pedro Sánchez y a Inés Arrimadas. Porque la persona que firmó un pacto con el presidente fue la actual vicepresidenta, Isabel Franco. Creen que pueden venir de madrugada a recoger las firmas de sus diputados y entregárselas a Pedro Sánchez. Ese desconocimiento ha hecho que tres diputados de Ciudadanos se mantengan firmes en su pacto".

García Egea no entiende que no se haya respetado lo acordado hace dos años y se hace una pregunta: "¿Cada vez que a Inés Arrimadas le apetezca cambiar un Gobierno podemos tener cambios con un Gobierno al año porque a ella le apetece? Agradezco a estos tres valientes que hayan mantenido su palabra de hace dos años".

Cree que precisamente los que intentaban romper un Gobierno íntegro son los menos indicados: "En las firmas de la moción de censura hay un señor imputado, Diego Conesa, el Secretario General del Psoe en Murcia".

Contemplaron dos vías ante la moción de censura

La cronología de los hechos empieza en la madrugada del martes al miércoles cuando llegan los primeros indicios de la moción: "Intento ponerme en contacto con la directiva de Ciudadanos lo cuál no es posible. Nos damos cuenta que hay una moción en marcha lo que nos deja dos opciones, convocar elecciones o mantener el pacto de hace dos años". Eligieron optar por la segunda vía, confiesa Egea al ver que había diputados de Ciudadanos que no estaban de acuerdo: "Me di cuenta que esas personas no estaban cómodas con esta situación. Isabel Franco tiene las mismas competencias que antes de la moción. Hemos visto un intento desesperado del Psoe llamando a Vox, es decir el poder a cualquier precio".

¿Y el Ayuntamiento?

Queda en el aire que pasará en el Ayuntamiento: "Ciudadanos debe reflexionar si quiere expulsar del Ayuntamiento al partido más votado y formar Gobierno con Psoe y Podemos".

Sobre los buenos resultados que arrojan las encuestas a Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro: "Demuestra que los ciudadanos se han dado cuenta que no podemos seguir con esta inestabilidad. No perdonan la deslealtad"