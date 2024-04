Francisco de la Torre: "La ley de vivienda no ha sido favorable, es obvio que hace falta crecer en oferta"

En menos de una década, con más de 300.000 nuevos habitantes, Málaga será la provincia más poblada de Andalucía. Siendo ya la que más habitante gana junto con Madrid. Una ciudadanía que se concentra en la Costa del Sol, la mayor área metropolitana de España.

Tras seis mandatos consecutivos al cargo de la alcaldía malagueña, Francisco de la Torre, asegura que Málaga se está enfocando ahora "hacia sectores muy innovadores" donde el Polo Nacional Digital "desempeña un papel importante" así como la universidad, el parque tecnológico y la Fundación Innova. Explica que a esta iniciativa digital han sabido sumarle acciones de formación y de emprendimiento desde su creación en 2017. Un lugar donde también se ofrecen cursos para aquellas personas que ni estudian ni trabajan, como un servicio de garantía juvenil.

Recalca de la Torre que la ciudad no sólo atrae turistas sino que también atrae talento. "Es la capital que más ha crecido en el sector biotecnológico, con un 132% de crecimiento".

Considera que el gran desafío ahora está en la vivienda debido a que "la oferta no crece a la misma vez que la demanda". Por ello, subraya que es necesario "un marco legal que estimule la oferta en alquiler" y que "hay que animar a que la iniciativa privada haga también viviendas en alquiler y aborde el campo de la VPO".

Por ello, sostiene la que la ley de vivienda no ha sido favorable porque "es obvio que hace falta crecer en oferta" y que aquello "que no estimula la oferta no es bueno". "Lo que necesitamos en España es elevar nuestro nivel de capacidad de compra", subraya el alcalde.

A falta de un mecanismo de transporte público favorable

En cuanto a la situación de la sequía sostiene que han mejorado porque en Málaga se estaban "defendiendo bastante bien" gracias a lo que les enseñó la sequía del año 96. No obstante, considera que de cara al verano y las piscinas, se debe estudiar el panorama "un poco más a fondo".

Al igual que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, defiende la necesidad de tener "un mecanismo de transporte público que sea exitoso desde el punto de vista de eliminar el tráfico privado que contamina". Espera obtener un resultado favorable de la propuesta aunque tendrán que ver "cómo se financia" ya que no cree que haya "muchos esfuerzos en los próximo años" en la inversión pública.