Echenique, sobre un incremento del gasto en Defensa: "Los recursos no deben ir a comprar tanques, sino a proteger a la gente"

"Me parece una desfachatez que no se diga que si hay un partido de Putin en España es Vox. Putin ha financiado a la extrema derecha europea, básicamente a los aliados ideológicos de Abascal", ha dicho Pablo Echenique al ser preguntado sobre las posibles simpatías hacia Putin. El portavoz de Podemos ha añadido que Podemos insiste en la vía "pacífica" para evitar "más sufrimiento y muertes en Ucrania": "¿Tiene sentido seguir gastando dinero en armamento? Nosotros pensamos que con la vía diplomática hay más posibilidad de acabar con la guerra".

Echenique ha definido este momento como "uno de los más difíciles de la legislatura". "No todo está en nuestra mano. La pandemia fue algo inesperado, pero el Gobierno tenía elementos que podía poner en marcha para proteger a la población y así lo hizo. Ahora, con la crisis, inflación que sufrimos... Un Gobierno puede y debe hacer ciertas cosas, pero tiene más difícil controlar la situación".

Además, el portavoz de Podemos espera llegar a un acuerdo con el PSOE para los Presupuestos y subraya la postura del partido de destinar más cantidad a partidas sociales en lugar del armamento: "España no está en guerra, está sufriendo las consecuencias económicas de una guerra en Europa. Y nosotros pensamos que cuando no estás en guerra, sino que sufres las consecuencias de una guerra, donde tienes que poner los recursos no es en comprar tanques y aviones, sino en proteger a la gente. Lo que tendría que hacer el Gobierno es dar alternativas económicas a aquellas poblaciones que se les dice 'fabricáis armas o no tenéis empleo'. Habría que hacer que nadie se enfrente a esa dicotomía. Eso se hace invirtiendo en los nuevos sectores productivos. Cuanto más deprimida sea una zona en nuestro país, más fondos europeos se deberían dedicar allí".

En este sentido, Echenique ha contestado a Margarita Robles tras sus últimas declaraciones: "A lo mejor no es tan compatible con un Gobierno de coalición salir en un periódico de derechas que hace campaña por el PP, diciendo lo mismo que podría decir la derecha. Si hay dinero para aumentar el presupuesto de armamento, decimos que no se aumente y utilice ese dinero para aumentar más las partidas sociales. Es muy fácil de entender. Hoy escuchaba a Calviño, encontrar dinero para comprar tanques y misiles es muy fácil, y cuando planteamos que hay dinero para sanidad o educación se nos pide responsabilidad fiscal. Aquí se hace un doble discurso y nosotros preferimos que todo el aumento presupuestaria vaya destinado a proteger a la gente y no a armarnos cuando España no está en guerra".