El dardo de Margarita Robles a las mujeres que "creen que hasta que ellas llegaron no había defensa de los derechos de las mujeres"

Margarita Robles se ha expresado en La Brújula sobre el feminismo y ha querido dejar claro que la lucha por los derechos de las mujeres viene de atrás: "A lo mejor hay muchas mujeres que creen que hasta ellas no llegaron, no había una defensa por los derechos de las mujeres. He sido la primera mujer juez en muchas cosas. Yo he roto muchos techos de cristal y no voy presumiendo por ahí. Y muchas mujeres antes que yo han dado la batalla por las mujeres", afirma.

"Si que pediría un poco de reconocimiento de aquellas mujeres que a lo largo de la historia durante el siglo XIX, el siglo XX, han defendido los derechos de las mujeres en circunstancias muy complicadas", añade y lo ilustra con un ejempki de su época de jueza: "He estado en juicios que la mujer violada era la juzgada. He tenido que pedir que acabara ese interrogatorio o que me levantaba y me iba".

"A veces chirría que quién no tiene una trayectoria por edad, pueda cuestionar o dar lecciones a mujeres que llevan mucho tiempo en situaciones muy complicadas defendiendo los derechos de las mujeres", finaliza.