Margarita Robles: "Me parece falta de respeto a los muertos en Ucrania estar con un debate de esta partida en Defensa"

El Gobierno de coalición llegó a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado el próximo año. En estas cuentas estaba incluida una partida destinada al gasto en defensa y eso ha provocado una nueva disputa entre el PSOE y Unidas Podemos. "Me parece tan importante esta partida. Es un presupuesto por la paz. A la gente se le olvida que estamos en una guerra, esto es invertir en paz", señala Margarita Robles en La Brújula.

"Me parece falta de respeto a los muertos en Ucrania que podamos estar con un debate si esta partida, si no esta partida... Se podrá vestir como se quiera pero el que inicia esta guerra es Putin", lamenta la ministra y recalca que no es portavoz de Yolanda Díaz y ella sabe las negociaciones que ha habido: "Dijo que se iba a dejar la piel por llegar a un acuerdo y entiendo que se llegó al acuerdo".

La formación morada criticó que se incluyese ese gasto en los Presupuestos sin avisar a todas las partes. Margarita Robles responde en 'La brújula' a las preguntas de Rafa Latorre sobre este asunto. Robles ha señalado en el Congreso que no hay "ninguna polémica" al respecto, puesto que lo que está claro es que "todos los ministros" tenían conocimiento de las cuentas cuando el Consejo aprobó el proyecto de ley presupuestaria. "Durante años las fuerzas armadas han estado bastante dejadas, desde el 2005 no se han incrementado. Los programas son obsoletos. En estos 4 años se han invertido 13.000 millones. Los militares han estado en la pandemia, en La Palma, en los incendios, en Letonia, Líbano o Mali. Arriesgan su vida por los demás", explica Robles.

Por otro lado, la ministra de Defensa comenta la situación que se está dando actualmente en Ucrania y da su punto de vista sobre las amenazas nucleares de Vladimir Putin: "Allí si no estas de acuerdo con él el nivel de suicidio aumenta mucho". Sobre la contra ofensiva de Ucrania revela que "nunca hay el 100 por 100 de planificación. Putin hizo una planificación de 10 días de guerra y ahora en zonas están en retirada. Defender Ucrania es defender la integridad territorial".

"El invierno va a ser muy duro y va a condicionar la estrategia militar", advierte Robles y señala sobre el empleo de armamento nuclear por parte de Putin que "no se puede descartar. Es consciente que está siendo derrotado en el frente y en el ámbito político. En ese escenario ¿Cómo puede reaccionar? Es algo que no se puede descartar pero ahora no tenemos razones para pensar que ese ataque nuclear se pueda producir".

Sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN, considera que ahora no es lo más prioritario: "El ingreso en la OTAN es un proceso muy largo. Ahora lo importante es apoyar a Ucrania en esa asociación de donantes que formamos 40 países. La comunidad internacional se está volcando con Ucrania y eso es lo importante".

Margarita Robles opina sobre el desfile de 12 de octubre. Se ha filtrado una información que apunta a que hay una amenaza de seguridad: "No ha habido fuga de información, es un documento que se prepara cada año y se da a los medios de comunicación. Es la información razonable que se da siempre".

Alemania tiene un proyecto de crear un escudo antimisiles europeo, Robles subraya que "es una decisión que está valorando Alemania. A España no se le ha transmitido ninguna información en este sentido".

"El director del CNI es un cargo político. Es bueno que quiénes estamos en un cargo político cuando te cesan lo aceptes al igual que aceptas tu nombramiento. No hablo de Paz Esteban, hablo con carácter general. Ella fue impecable porque sabe que es un cargo político", explica la ministra sobre el cese de la ex directora del CNI.

En cuento a la renovación del CGPJ apunta de nuevo al Partido Popular: "Las normas hay que cumplirlas y el señor Feijóo sabe que las están incumpliendo. Es gravísimo que usen pretextos y excusas de muy mal pagador para tener como rehén a toda la Justicia de España".

"A lo mejor hay muchas mujeres que creen que hasta ellas no llegaron, no había una defensa por los derechos de las mujeres. Yo he roto muchos techos de cristal y no voy presumiendo por ahí. Y muchas mujeres antes que yo", afirma.