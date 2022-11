Cuca Gamarra: "Si Pedro Sánchez permite que Marlaska no dé explicaciones, es tan responsable como él"

Cuca Gamarra explica la postura del Partido Popular respecto a la situación del ministro Grande Marlaska tras el reportaje de la BBC sobre los hechos en Nador: "No descartamos ninguna medida parlamentaria si el ministro no comparece. Lo que tenemos claro es que mintió en junio, en septiembre y que ahora se niega a dar explicaciones y poner a disposición del Congreso las imágenes que tenemos que ver. Hablamos de 23 muertos y una vulneración de derechos humanos que no es de recibo en una democracia como esta. El presidente que en un primer momento dijo que estaba bien resuelto, no le manda a comparecer. Si no quiere, la salida que tiene es cesarle".

"A lo que pudieron acceder los diputados que estuvieron en Melilla no fue a todas las grabaciones. Pudieron ver unos segundos. Las imágenes se han podido ver a través de la BBC. Sí estuvieron in situ y ver que el lugar en el que hubo personas fallecidas era España y no otro país. Se debe llegar hasta el final de la responsabilidad de lo que ocurrió", explica.

Recalca que si Marlaska no comparece, Pedro Sánchez será cómplice: "Pedimos la comparecencia del Ministro y una comparecencia en el pleno del Congreso. Si no quiere venir tendrá que venir. El presidente permite que no dé explicaciones por lo que es tan responsable. Queremos ver las imágenes en el Congreso, no unos minutos, las de horas".

"Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad españolas no intervinieron porque estaban un cabo y cinco Guardias Civiles. La actuación fue en todo momento correcta, se tuvieron que replegar por la falta de efectivos", defiende Gamarra que a su vez recuerda que "fallecieron como mínimo 23 personas y esto exige transparencia y una investigación. No solo lo oculta, además miente. Un ministro que miente no debe ser ministro"

"El Ministerio de Sanidad tiene mucha responsabilidad en la falta de profesionales médicos. Esto no ocurre en Madrid, ocurre en todas las Comunidades Autónomas. La presidenta está manejando la situación de la forma correcta", finaliza sobre las huelgas médicas en Madrid.