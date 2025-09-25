Así trabajan en España los 'detectives' del fraude académico

En los últimos años se ha producido un repunte de casos de fraude académico en España. Algunos apuntan a la mejora de las herramientas de detección de este tipo de casos y otros ponen el foco en el incremento exponencial del número de publicaciones científicas que también se ha producido últimamente.

En La Brújula hemos querido conocer un poco más sobre el tema hablando con María de los Ángeles Oviedo, una de las personas que se dedica hacer una especie de trabajo de detective para detectar estos casos de fraude.

Oviedo nos cuenta que su trabajo consiste en identificar elementos extraños o incorrectos en el procedimiento científico de diversas publicaciones para ponerlos en conocimiento de los investigadores.