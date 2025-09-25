EN LA BRÚJULA

Así trabajan en España los 'detectives' del fraude académico

Hablamos en La Brújula con María de los Ángeles Oviedo, una de estas detectives que se dedican a investigar casos de fraude en publicaciones científicas.

ondacero.es

Madrid |

Así trabajan en España los 'detectives' del fraude académico | Foto: Pexels

En los últimos años se ha producido un repunte de casos de fraude académico en España. Algunos apuntan a la mejora de las herramientas de detección de este tipo de casos y otros ponen el foco en el incremento exponencial del número de publicaciones científicas que también se ha producido últimamente.

En La Brújula hemos querido conocer un poco más sobre el tema hablando con María de los Ángeles Oviedo, una de las personas que se dedica hacer una especie de trabajo de detective para detectar estos casos de fraude.

Oviedo nos cuenta que su trabajo consiste en identificar elementos extraños o incorrectos en el procedimiento científico de diversas publicaciones para ponerlos en conocimiento de los investigadores.

