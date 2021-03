El cuaderno de Chapu: "Todos locos"

He apuntado que se ha tenido que disculpar un diputado del PP por mandar al médico a Errejón, al médico, después de que preguntara en el Congreso por los problemas de salud mental. También a Isabel Díaz Ayuso le acusaban por sus siglas de estar IDA. No debemos hacer chistes de locos ni de muertos. A ver si va a decir alguien que Madrid será la tumba del fascismo. Será por tumbas y por divanes. Hacen su agosto los psiquiatras y los vendedores de zapatófonos.

Dicen que el 30% de los españoles han llorado en algún momento durante la pandemia, lo que significa que el 70% tiene por corazón una tostadora. Yo mismo hace tiempo que vivo entre la rotonda del noviembre lluvioso del Ismael de Melville y el número siete, Calle Melancolía. A veces me siento cansado de esta nueva tristeza, de este nuevo cabreo y esta nueva soledad.

Tiene razón el niño Errejón

Hay mucha gente que llena entre las cejas el infierno y nadie les echa una mano, pero te operan el menisco si bajas de seis minutos el kilómetro en la media maratón. Ya no sé si aún se puede citar a Gramsci cuando decía que hay gente que habita un mundo grande y terrible. En ‘Poemas del manicomio de Mondragón’, Leopoldo María Panero, escribió que “llega del cielo a los locos solo una luz que hace daño / y se alberga en sus cabezas / formando un nido de serpientes / donde invocar el destino de los pájaros”.

Menos bromas con las cosas de la cabeza, pero no me diréis que no parece a estas alturas que nos hemos vuelto todos locos.