El cuaderno de Chapu: "Silencio, que está hablando un héroe"

Traigo las notas del 5 de abril, por un momento Madrid era Mariupol bombardeada, y a mí me empieza a cargar un poco este frío en primavera. Desde que estuve en la frontera, me traje este frío que llevo dentro que es de tarde desolada.

Ya está bien del frío y de la visión de Zelenski como un actor perfecto en el papel de su vida, como si fuera un actor, como si la resistencia fuera una cosa que hubiera aprendido con el método Stanislaski.

Un respeto, que está hablando un héroe que ayer tarde era Atlas, caudillo de los titanes al que Zeus condenó a cargar sobre su espalda una bóveda celeste que, por supuesto, incluye el cielo de Madrid a la atardecida.

Estos momentos en los que no te lo puedes creer qué estás viviendo, y en los que Sánchez sale a explicar que hay cuatro millones de refugiados en Ucrania y se lo está diciendo al presidente de Ucrania. También dijo que Rusia estaba aplicando la violencia en Ucrania, y a Zelenski se lo va a decir, que lo han intentado matar una docena de veces.

Por momentos dudé entre si Sánchez estaba dando el apoyo a Zelenski o si le estaba pidiendo el voto

Igual Sánchez estaba tranquilizando al presidente de Ucrania, pues hasta Zelenski sabe que hasta que no las dice Sánchez, las cosas no son del todo verdad. Lo cierto es que yo por momentos dudé entre si Sánchez estaba dando el apoyo a Zelenski o le estaba pidiendo el voto. Me lo estaría inventando.

La relación entre la ficción y la política siempre es compleja. Vemos como de un actor puede salir un gran estadista y de un político de carrera, un intérprete de discursos.

Silencio, que está hablando un héroe.