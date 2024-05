El cuaderno de Chapu: "Sánchez le responde: “Volodimir, Volodimir, no sé cómo aguantas, todo el día en camiseta, metido en el búnker, tanto bombazo… de mi mujer dijeron unas cosas y me cogí cinco días, macho"

Hoy traigo las nota del 27 de mayo, ¡que viene Taylor Swift! 35 años, fenómeno de masas, todos saben de ella menos yo. La vejez debe ser esto de que sucedan fenómenos mundiales sin siquiera rozarte. Mucho dinero, gran empresaria, dicen que es demócrata, y una gran artista. Sus fans llevan pañal a los conciertos, no dirán que no canta que te cagas. Todo este fenómeno habla un idioma que me es ajeno. Lo cantan los Lehendakaris muertos en su último disco de la generación Z.

“Hablan cinco idiomas,

te tocan el piano,

no se les entiende

cuando hablan en castellano”.

Sánchez, Taylor Swift de lo suyo, ha recibido al presidente de Ucrania y se ha comprometido con 1.200 millones de euros en ayuda armamentística. Zelenski espera ver pronto los resultados, Sánchez promete armamento y no sé cuántas antiaréreas, Zelenski dice: “Esa no me la sé, pero si me la tararéreas”. El ucraniano, pequeño y resabiado, se acuerda entonces de que Sánchez gobierna con la izquierda de la izquierda, un poco pugilista, que lo manda a rendirse y negociar.

A veces, tengo envidia de los sordos que leen los labios para saber qué puñetas se dicen en las conversaciones entre mandatarios. Toda esa cordialidad y esas pullas. A veces les pongo diálogos truchos y descabellados. Zelenski le dice al bello español: “Tú sí que luchas contra la ultraderecha, campeón, no como yo”. Sánchez le responde Volodimir, Volodimir, no sé cómo aguantas, todo el día en camiseta, metido en el búnker, tanto bombazo, de mi mujer dijeron unas cosas y yo me cogí cinco días, macho”.