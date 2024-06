El cuaderno de Chapu: "El que Alvisa no es traidor"

Hoy traigo las notas del 40 de mayo, a ver quien es el guapo que se quita el sayo. Hay días en los que uno mira a mi Españita no sabe por dónde empezar.

Empieza porque investigan al hermano de Sánchez… No! por Junts y Esquerra quitándole la mesa del Parlament al PSC…

Por las europeas. Que vienen los fachas. Si le dices a la gente que por conducir un diesel es un facha. Por tener tres hijos y la misma mujer desde hace quince años es un facha. Si por ir a misa es un facha. Por reírse con los chistes, gustarle Manolo Escobar, ir a los toros es un facha de manual, este tipo pensará: Oye, ser facha no está nada mal.

Lo de Sumar. El 3 de mayo, el ministro de Cultura al que llaman Ultrasun dice que hay que eliminar el premio de tauromaquia porque los toros son minoritarios. El 9 de junio, su partido obtiene menos votos que espectadores acudieron a Las Ventas el año pasado. Yolanda dimite, pero de Sumar, no del Gobierno, me digo, otra que coge la puerta y se queda. Yolanda planchaba a las cuatro de la mañana, decían que sería presidenta, daba be los empresarios les entró el celo cagalón. Después se fue poniendo nasal y los votantes le dijeron: Yolanda Díaz, te vas a comer un mojón.

Lo de Alvise. La gente pidiendo las sales porque gana un tipo que parece que sale de un after. Dieron por buenos a unos tipos que vendían guillotinas. Una señora sin partido que decía escuchar. Un partido con 37 terroristas en las listas. Pernando Barrena tenía en su casa de ETA un poster, pero un paisano con telegram, eso cómo va a ser. Hubo gente que avisó que erosionar las instituciones produciría estos artefactos que terminan amenazando el sistema, y el que Alvisa no es traidor.