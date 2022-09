El cuaderno de Chapu: "No puedo dejar de pensar en Sánchez en cada una de las cuatro estaciones como un Vivaldi socialdemócrata"

He apuntado que a las 3.04 de la mañana hora peninsular comenzó el otoño de mi Españita. La perrita ha sacado un conejo de entre las jaras, se ha arrancado con estruendo desde el árbol y alguien ha pensado en que habrá que comprar leña.

Desde que anunciaron que la película sobre el presidente se llamaría ‘Las cuatro estaciones’, no puedo dejar de pensar en Sánchez en cada una de ellas como un Vivaldi socialdemócrata y me imagino su tono, su tempo. Ahora me lo imagino lento y melancólico. Acaso hieran su corazón los largos sollozos de los violines del otoño de Verlaine. O quizás ha madrugado y con el resto de los poetas se ha echado a la calle a medir la trayectoria de la primera hoja del bambú de Moncloa que caiga blandamente, porque todo en otoño sucede blandamente, y ahora se sobrecoja con el viento que estremece las copas amarillas doradas y rojas o se recueste sobre el verdor de las colinas a ver pasar las nubes como hizo Juan Ramón. Va por ahí ensimismado, nuclear, inflacionario, meloniano, internacionalsocialista y otoñopatriarcal, con perdón.

Piensa en viajar, en tomar nuevos horizontes. Al otro lado del mundo, piensa, hoy quedan tres meses para el verano y las niñas recogen en los jardines minúsculos ramos flores que ofrecen a sus madres.

Todos los males que lo asedian pasarán porque el otoño nos enseña que todo se termina. Vale que habrá que elegir entre comprar turrones y pastillas de iodo. Pero eso será mañana.