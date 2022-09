El cuaderno de Chapu: El impuesto será temporal. Como la inflación

He apuntado que el Gobierno va a instaurar un impuesto para los más ricos. Confieso que me cuesta seguir el discurso de Marisú Montero, tira las palabras a lo Panenka. Como buena portavoz del Gobierno, tiene que tener cuidado, no vayan a entenderle. Cuando dicen que solo pagarán los ricos, la gente se echa a temblar porque quiere decir que lo va a pagar todo el mundo. Hacienda plantea lo . Yo lo diría así: pagarán más los que tengan tienen un palacio de diamantes, una tienda hecha de día, un rebaño de elefantes, un quiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, tan bonita como tú.

La tasa a las grandes fortunas representa perfectamente la épica de la opulofobia de la izquierda española que representa el pedrismo, antes musa del Ibex y ahora, robín Hood de Tetuán. Sánchez necesita un malo contra el que luchar: Franco, la ultraderecha, los bancos, las energéticas y ahora, los ricos.

Cervantes escribió que en este país hay dos linajes: el tener y el no tener. Pero la riqueza. ¿Es buena o es mala? ¿Haciéndose la gente más rica pueden sacar a otros de la pobreza? Una sociedad sin ricos ¿es más rica o más pobre?

No sé si se trata de que no haya pobres o de que no haya ricos. Si no hay ricos, ¿significa que no habrá pobres? No se apure. No pretendo robarle el sueño. El impuesto será temporal. Como la inflación. No hay sanchismo que cien años dure ni cuerpo que lo aguante. El impuesto a los ricos durará hasta que dejen de serlo, esto será, mañana.