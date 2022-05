El cuaderno de Chapu: 'Partido de la gente a la que se le va la olla'

Traigo las notas del 9 de mayo. Bajo el nombre de Por Andalucía iban a concurrir Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Iniciativa por Andalucía, El Papi que vendía papas en la playa de El Buzo y la comparsa de Tarifa. Podemos no ha podido inscribirse porque las criaturas mandaron tarde la solicitud y no podrán luchar contra el estereotipo del andaluz como informal.

Al extremo derecho del arco político en Españita se le llama la extrema derecha. Al extremo izquierdo se le llama la izquierda de la izquierda. La izquierda en España no tiene extremo.

Alguien pregunta cómo van a gobernar un país si no llega a tiempo de mandar la inscripción. Al PP le pasó con la votación aquella. Querían decidir los designios de España y aquel hombre no sabía darle a un botón.

Entiéndase que en Andalucía después de la Feria de Sevilla pasan unos días en los que no sabe uno ni en qué año vive. Allí las horas pasan más lentas. Hora de Greenwich, hora Zulu y hora taberna Casa Manteca, hola Tomás qué tal estamos, te he echado de menos, ponme un papelón de amojama y una cervecita que vengo seco. A veces uno está de una manera que si uno no llega a tiempo, lo que está mal es la hora.

Vengo a reivindicar al que llega tarde a las cosas, al que devolvía la película en el videoclub y solo llevaba la caja. Al que iba a pescar sin caña de pescar. Un partido comunista es una antigüedad, monten un Partido de la gente a la que se le va la olla y no se acuerda de lo que tenía que hacer. Aquí tienen mi voto.