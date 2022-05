El cuaderno de Chapu: Las conversaciones más interesantes que mantiene Sánchez

Traigo las notas del dos de mayo, chulapas, pandilleros y teléfonos hackeados. Con mucha prisa y afectado ha salido el ministro de Presidencia a denunciar que habían escuchado a mi Pedro. Españita pensando qué es lo que habrán oído. Las conversaciones más interesantes que mantiene Sánchez son las que tiene consigo mismo.

Poca broma, no sabemos quién ha espiado al presidente de la debe vivir en el desconcierto. Han dejado de escuchar a Sánchez pues es un esfuerzo inútil. Este hombre -se dicen- se ha comido la máquina encriptadora enigma, pues dice una cosa y hace la contraria.

Siete cascabeles tiene mi Pegasus. En España, si no te han escuchado los servicios secretos es que no eres nadie. En internet hay gente que te hackea el teléfono para que parezca que te han escuchado con Pegasus y se sospecha que hay gente haciéndose la espiada.

Va a haber más gente en la lista de infectados por Pegasus que corriendo delante de los grises en la transición o en París en Mayo del 68. Si contamos toda la gente que dijo haber estado en Mayo del 68 en París, no se cabía en París. Al mayo del 68 fueron hasta los que no habían nacido en mayo del 68. Lo mismo con Pegasus, que van a haber pinchado hasta los que no tienen teléfono.

Es curioso este país. El viaje del Falcon a Valladolid es información reservada pero si le hackean el móvil al presidente, a todo correr dan una rueda de prensa un dos de mayo a las nueve y media de la mañana. Es una pena que pase ahora y que cesando a la directora del CNI pudiera parecer una cesión a los independentistas a cambio de su apoyo al Gobierno. Ya es casualidad.