El cuaderno de Chapu: "Olor a elecciones"

Traigo las notas del 22 de octubre. El verdadero himno de España es "Asturias, patria querida". Hoy me he levantado asturiano y leonorista. Por la carretera que te conté, llego a Extremadura a la amanecida, cruzo los campos donde el lío del Gobierno casi ni se escucha.

Vale la pena levantarse de madrugada y cruzarse el país conduciendo para tomarse una tostada con caldillo. Hay dos Españas: una desayuna cúrcuma y la otra, caldillo, cachuela y manteca colorá. Meritxell Batet se ha desayunado hoy un beef con Podemos y un escrito de Marchena que no se lo salta un romano. Un beef es una controversia entre raperos y entre ministros de la coalición. A la presidenta del Parlamento se le estaba poniendo cara de Carme Forcadell, así que ha terminado por retirarle el escaño a Alberto Rodríguez. "Batet y yo somos rubias pero no somos tontas".

En Podemos se han enfadado porque el Parlamento no protege a Rodríguez, y así es como el 15-M terminó en unos tipos reclamando privilegios de la casta y saltarse las sentencias de los tribunales. Nadia Calviño también se ha opuesto a derogar la reforma laboral en contra de Yolanda Díaz. "Calviño y yo también somos rubias, pero no somos tontas". No se sabe de qué lado se pondrá Sánchez. Ya saben, una se hace ministra de Economía de un poeta y después todo son problemas. Dicen que el invierno va a ser crudo. Me gusta el olor a elecciones por la mañana.