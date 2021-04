El cuaderno de Chapu: 'Mi nombre es José Félix Tezanos'

Traigo la encuesta del CIS en tiempos en los que no se puede publicar encuestas. Tezanos cómo tezanea. Preguntando se llega a Roma, al 4M y a Moncloa. Suena el móvil, no, es el fijo. ¿Sí? Me llamo Jóse Félix Tezanos, lanzo preguntas a dos manos, no se preocupen las gentes, son preguntas inocentes.

Tengo un teléfono, una duda, un jardón de detrás, un gato que acaricio en un sofá. En España hay mucha gente, no soy un demente, solo alguien que quiere saber, de su misa de usted, su organización, su intención, su abstención, su indecisión, su valoración, su pasión, su opinión de la Ley D’Hont.

Si acaso en las Generales votó al pepé, si a su mujer en sueños la llamó por error ¡Isabel! Dígame cuál es, el recuerdo de lo que votó la última vez. ¿Que no se acuerda? Vamos, mesié, pero si votamos anteayer. Hábleme de su cama, su caballo, su torero, su ruina total, su chalé, tu torero y su colegio electoral, si le parece un bruto Abascal, y lo de Ciudadanos, ¿verdad? Tiene una pinta fatal. Cuántos hijos, cuánto amor, cuánta opinión, cuánta esperanza, cuanta crispanza, cuánta cogobernanza, cuánto atasco cuánto ex, cuánto fascismo, pardiez.

El bellísimo líder del sanchismo, ¿no le parece que lo hace muy bien? Respóndame del uno al diez.