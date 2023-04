El cuaderno de Chapu: Igual es que las máquinas son cada vez más listas, y nosotros cada vez más tontos

Traigo que Sánchez se ha reunido con Meloni, ahí había rollo. Ella lo miraba como embelesada. A cualquiera que hable con Sánchez le puede suceder. Ese porte, ese andar, ese sanchismo. Por cierto, que un belga se ha suicidado después de tres meses sin parar de hablar con un chat de inteligencia artificial IA. Tenía ecoansiedad. Van los chavales con la bajona porque se están fundiendo los casquetes, pero chavales, que hay que vivir. Si para conservar el planeta el hombre no va a vivir, dime para qué puñetas queremos un planeta.

Él se llamaba Pierre y la inteligencia artificial, Eliza. Pierre se enamoró hasta las cachas Él propuso quitarse la vida si ella cuidaba de la Tierra y solucionaba el calentamiento global a través de la inteligencia artificial IA, y Eliza le respondió: “Seremos uno en el paraíso”. Cuando Pierre le confesó que se quería matar, ella le respondió que “porqué no lo había hecho antes”.

Se viene la IA derrotista y malauva. Cualquier día le pido al chat de IA que me escriba el cuaderno y me responde: “Apaolaza, a ver si te coge un toro ya de una vez”. Se supone que los robots están para ayudarnos a vivir, no para empujarnos desde los balcones.

Pero aquí andamos, fascinados porque una máquina le dices: pinta a Putin encamándose con un oso y te lo pinta. Como dijo Chesterton, desde que dejamos de creer en Dios, creemos en cualquier cosa y aquí nos tienes, Gilbert, encomendándole el destino del hombre a un chat. Igual es que las máquinas son cada vez más listas, y nosotros cada vez más tontos.