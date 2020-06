El cuaderno de Chapu: "Camisetas con la cara de Fernando Simón"

Traigo las notas del día 91 del estado de alarma. El posado de Ciudadanos en Moncloa tiene algo del comienzo del verano en mi Españita. La juez ha desestimado o archivado la demanda contra el delegado del Gobierno en Madrid. Franco no hizo ninguna consulta sanitaria, no prohibió el 8M ni otras manifestaciones. No prevaricó. ¿Qué hacía entonces?

¿Pero qué golpe de Estado es este? Ha dicho Irene Montero que la Justicia le ha parado los pies al señalamiento del 8M. A la peña de la Moncloa de Galapagar, organización.

Fernando Simón es como los rockeros, destroza las habitaciones y la gente le ríe las gracias.