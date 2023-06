El cuaderno de Chapu: "Olona busca la fórmula del centro tomando cosas de Vox y de Podemos"

Traigo apuntado el uno de enero, el dos de febrero, el tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de Junio, siete de julio, San Fermín. Vengo fijándome en lo de Macarena Olona con su carrera política y dan ganas de abrazarla. No le inscriben el partido por defecto de forma. Es lo típico que me pasa a mí, claro que yo no me presento para gobernar mi Españita. ¿Te imaginas? Ministro de movidas, de encierros y de barras de chapa en fiestas de pueblo. Eso lo bordaría, si te digo la verdad.

Viene Olona con ese partido como de salir de los toros en Pamplona con las peñas, en ese momento en el que todo te parece bien. En vez de Caminando Juntos, podría llamarse “Saliendo juntos de los toros en Pamplona”. Olona busca la fórmula del centro tomando cosas de Vox y de Podemos. Yo creo que no funciona así, pero oye, yo qué sé. Porque va uno festivo y charanguero, poseído por el espíritu del siete de julio por el que ves a uno cruzando la calle y piensas: “Mira qué tío más majo”. Barricada veía todo en Blanco y Negro y yo lo veo en blanco y rojo.

Y eso que me ha salido un hijo madrileño. A Javier le ha preguntado la doctora: “Niño, tú qué quieres ser, futbolista?” Y respondió: “Yo voy a ser chulapo”. Ahora va por ahí con la parpusa y me lo veo llevando a la novia a los toros como Almeida, que es su ídolo y reconozco que un poco el mío. Porque antes de que mi hijo quiera ser CR7 yo mejor que quiera ser José Luis Almeida.