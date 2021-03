El Cuaderno de Chapu: "Este"

LEER MÁS Ángel Gabilondo anuncia sus posibles pactos tras las elecciones de Madrid y descarta a Pablo Iglesias

Traigo que parece que no ha prosperado la moción de mi Españita Mañueca. Empieza a aburrir este exceso de diversión. Dan más vueltas los acontecimientos que cuesta identificar a los contrincantes como en una pelea de monos. Vivimos a la espera del giro de guión. Hasta Gabilondo, que no es rubio, pero tampoco carajote, se la está viendo venir. Vale que no se va a ganar la vida como bailarín de street dance, y que yo a veces lo imagino en aquel sketch de los Monty Python en aquel partido de fútbol entre filósofos griegos y alemanes. Pero digo que Gabilondo se está oliendo el gabilóndico pastel, y ha dejado claro que no le gustaría pactar con “este” Iglesias.

Este.

Me están sonando todas las alarmas del salpicadero del sanchismo. Gabilondo no ha dicho que no. Ha dicho que con ESTE IGLESIAS, NO. Con otro, puede, pero este, no. Este o esta, adjetivo demonstrativo sanchista, convierte en relativo todo compromiso se adquiere, pues ata la decisión solamente a las condiciones del presente que es el tiempo pédrico. No, o sí, aquí y ahora, después, ya veremos. Esta mesa de Gobiernos, este Gobierno con Podemos. Este Bildu. Esta Españita. Este Iglesias, no. Otro Iglesias, puede.

Gabilondo, que es lo más parecido que tenemos a Séneca, dijo que gobernar con Iglesias le produciría intranquilidad y don Ángel le voy a decir una cosa: “Esa no me la sé pero si me la tararea, se la canto”. Tampoco Sánchez podía dormir con Podemos en el Gobierno y ronca como un búfalo. El PSOE dejó de buscar el posicionamiento y encontró la posturita y si no se cambia de Gobierno, al menos se cambia de colchón. Ya lo dijo Martin Luther King: “¡Qué sueño tengo!”