El cuaderno de Chapu: "Deberían declarar una alerta por alertas"

Hoy traigo mi Españita del acuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. En la sesión de control al acuerdo, hacen lo posible por pelearse y a la vez acordar. Mi Españita es una ducha sueca. Ahora, Sánchez es un golpista con el que se se llega a cuerdos. Igual, el PP son unos nazis con los que se puede acordar. Hay acuerdo y alerta, todo junto.

Mi hija Paloma me ha dicho llorando que había escuchado por la radio que en España había “alerta por dengue”. Nos llevan de la alerta a la calma en un relato incomprensible: ahora hay que estar muy alerta y tranquilo y después, tranquilo, pero estar alerta. Le expliqué a Paloma no podíamos vivir pensando en que va a venir un mosquito a transmitirnos el dengue.

¿Qué fantasía pretende que sea estadísticamente reseñable las muertes por dengue en España? Y pongamos que es razonable declarar la alerta por dengue, ¿qué podría hacer yo para evitarlo? Me veo en la oscuridad de la noche, saliendo de la fase REM cuando caigo en la cuenta de que es un mosquito que puede contagiarme el dengue. Antes, me pego un tiro con tanta puñetera alerta: alerta por dengue, alerta por calor con protocolos porque hace 28 grados en junio en Madrid, por Covid, por Gripe, porque los océanos están altos, porque no hay abejas, porque no hay mosquitos, porque hay demasiados mosquitos, alerta por sequía y porque han envasado una salchicha con salmonela.

Hace viento o en su defecto, contaminación. Alerta de todos los colores. Alerta por todos sus muertos a caballo, en definitiva. Deberían declarar una alerta por alerta, para que podamos desconectar de este estado de histeria constante en el que me niego a vivir. En las próximas semanas, se abstienen de alertarme de todo lo que no sea que se suspenden los sanfermines. Eso sí que sería grave.