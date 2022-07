La carta de Ónega a la Comisión de Seguimiento del Gobierno de coalición: "Tu labor es constante"

Y buenas noches a una extraña destinataria: la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Gobierno Progresista de Coalición PSOE y Unidas Podemos.

Pido disculpas a los oyentes por lo largo del nombre, pero es que así se llama, qué le vamos a hacer, no lo volveré a repetir. Te escribo, Comisión, porque la vicepresidenta Yolanda Díaz te llevó hoy a todos los titulares. Pidió tu reunión urgente para analizar el conflicto surgido por el incremento del gasto militar que Pedro Sánchez prometió a la OTAN y por ese crédito extraordinario a Defensa por importe de 1.017 millones de euros.

Según los que podríamos llamar tus estatutos, tu labor es constante; literalmente, “realizar de forma continua un seguimiento e impulso del pacto de coalición”. Si la memoria no me falla, nunca tuvimos noticia de que una de las partes solicitara tu reunión, y menos con carácter urgente, y mira que hubo conflictos entre las partes. Es más: exagero un poquito, pero no mucho, si digo que no hubo iniciativa de carácter social que enfrentara a ministros socialistas y de Unidas Podemos.