La carta de Ónega a Alberto Garzón: "No se puede condenar a este país a tener sus juguetes parados en huelga indefinida"

Y buenas noches, Don Alberto Garzón, señor ministro de Consumo. Quiero felicitarle a usted y a su equipo por su imaginación. Su última ocurrencia había sido elaborar un libro de recetas tipo Arguiñano. Fue una gran aportación porque no recuerdo ningún ministro que haya editado un libro de cocina. Es que no estamos preparados para tanta innovación, Don Alberto. Se ponen ustedes a innovar y conmueven al mundo occidental. Pero su última iniciativa es todavía más asombrosa y original: usted promueve una huelga de juguetes que usted mismo presentó para darle dignidad ministerial.

Acabo de escuchar que el vídeo de promoción, muy logrado, costó 80 mil euros, como un piso en Provincias. Si la huelga del sector de juguetes va a durar una hora, el coste será de 1.300 euros por minuto. Confirma así lo que dijo Carmen Calvo en un rapto de sinceridad: el dinero público no es de nadie. Elogio, sin embargo, su sentido de la proporcionalidad al limitar el paro de los juguetes a una hora. Paro testimonial, dicen ustedes. No disimule, Garzón, que la verdad es evidente: no se puede condenar a este país a tener sus juguetes en huelga indefinida, como si fuesen transportistas o campesinos.

¿Qué sería de la productividad española si a esos paros todavía no desconvocados se les unen las muñecas inactivas, los coches eléctricos que desconectan sus propias pilas, los artilugios electrónicos sin consumir luz con lo barata que está? Y un acierto más: al limitar la huelga a los sesenta minutos de una hora, se cumplen otros nobilísimos objetivos. Por ejemplo, se les enseña a los juguetes que las cosas tienen un límite, algo que hasta ahora no sabían. Se evitan conflictos de orden público y, con ellos, conflictos dentro del Gobierno, porque Grande-Marlaska no tiene que enviar tanquetas, con lo pacíficos que son los juguetes, al menos los que yo conocí.

Por último, Don Alberto, una duda y una gratitud. La duda es seria: ¿han establecido servicios mínimos? Una huelga sin servicios mínimos, por mucho que la convoque un ministro, puede ser ilegal. Y la gratitud, muy sincera. De tanta reunión del Consejo de Ministros tenía que salir algo sensacional. Y salió la huelga de juguetes. Viniendo de usted, supongo que con bandera republicana.