La carta de Ónega a Pepe Oneto: "Deja a este país sin un referente, sin un innovador, sin un luchador por la libertad"

Te has ido, José Oneto Revuelta. Nos has dejado, José Oneto. Te has retirado, Pepe. Ahora nadie nos va a confundir por el parecido del apellido. Ahora no te tendremos en los almuerzos de los jueves del Grupo Crónica.

Hoy, esta noche, tengo que decir lo que nunca he pensado decir: en este oficio estamos de luto. Lo diré con toda solemnidad: la democracia española está de luto. Porque tú, Pepe Oneto, has sido uno de sus artífices. Tú fuiste uno de aquellos cronistas –valiente es la palabra—que crónica a crónica abristeis las puertas de la libertad.

Pasaste por los juzgados. Desafiaste los corsés de la censura que sobrevivía. Nos ayudaste a perder el miedo a los demonizados en cuarenta años de franquismo. Siempre digo que, si no fuese por aquel grupo de periodistas, hoy tendríamos democracia en España, pero no sería la misma.

Vosotros, y tú el primero, poníais responsabilidad, cuando la responsabilidad fallaba en la clase política. Vosotros denunciabais, cuando denunciar se consideraba delito. Creaste Cambio 16, que revolucionó la información política en España. Llevo, querido Pepe, medio siglo viéndote en todas partes.

Últimamente, con el Ipad, pegado al Ipad, siempre escribiendo, yo creo que escribías incluso por la calle. Te imaginé en la habitación del hospital de San Sebastián escribiendo siempre, mientras la maldita infección iba y venía, y el sábado vino para matarte. Gran Pepe, que supo escribir crónicas y libros y supo hacer portadas irreverentes y supo analizar y supo ser tertuliano y supo dirigir los informativos de Antena 3, cuando había que construirlos. Gran Oneto, que penetró en los secretos de estado y desmenuzó el 23-F.

Gigante José Oneto Revuelta, el del flequillo inconfundible, que has sido como un periódico viviente, con todos los recuerdos vivos, con todas las imágenes, con todos los secretos, porque nadie en este oficio conoció más secretos que tú. Maldita apendicitis, maldita peritonitis, maldita infección asesina que desobedeció a los médicos, te quitó el aliento y a mí me deja la tristeza incrustada en el alma y a este país lo deja sin un referente, sin un innovador, sin un luchador por la libertad.

