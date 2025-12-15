La banca española refuerza su compromiso social: casi toda la población tiene acceso a servicios financieros, según la memoria de FinResp

En una nueva entrega de El Foco, la sección de análisis económico de Susana Burgos en La Brújula de Onda Cero, la periodista centró su atención en los datos del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (FinResp), que acaba de publicar la memoria social del sector financiero español.

El informe ofrece una radiografía completa que incluye a bancos, aseguradoras e instituciones de inversión colectiva, destacando el papel vertebrador del sistema financiero en el conjunto del país.

Un sector que vertebra el territorio

"En 2024, un 99,3% de la población española tenía algún punto de acceso presencial a los servicios bancarios, ya fuera en ciudades o en pueblos pequeños", subrayó Burgos. Un dato que refleja, según explicó, el compromiso de las entidades con la inclusión financiera en todo el territorio.

El informe también revela que el sector asegurador consolidó sus puntos de atención, reforzando su presencia en zonas afectadas por emergencias como la DANA y contribuyendo directamente a la recuperación de las comunidades afectadas.

Crédito, vivienda e impulso empresarial

Otro de los datos destacados por Burgos fue el incremento del 11% en el acceso a la vivienda, gracias al aumento de hipotecas concedidas durante el último ejercicio. "Esa facilidad para acceder a la financiación, sumada al dinamismo en los préstamos a empresas, ayuda a entender por qué la economía española pudo crecer un 3,5% en 2024", apuntó la periodista.

Avance de la inversión sostenible

El informe también pone en valor el avance de la inversión con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), que creció más de un 20% el último año. Burgos destacó que esta tendencia consolida el sistema y edifica un horizonte económico optimista.

Un modelo financiero cada vez más orientado a responder a los grandes desafíos del futuro, desde la sostenibilidad hasta la cohesión social

La memoria social del sector financiero, concluyó, "muestra que la banca española no solo financia proyectos, sino que sostiene comunidades, impulsa empresas y acompaña a las familias en su día a día", un mensaje que sintetiza la nueva dimensión social de las finanzas en España.