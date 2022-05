La asociación '5 al día' busca el rigor en la publicidad alimenticia dirigida al público infantil

El Ministerio de Consumo ha elaborado un nuevo Real Decreto sobre publicidad infantil y en el que el sector hortofrutícola tiene mucho que decir. Pudieron hacerlo hace un par de semanas en el departamento que dirige Alberto Barceló, donde entregaron un documento con varias consideraciones a tener en cuenta en la regulación de esa publicidad de alimentos y bebidas dirigida a los más pequeños.

Se trata de mejorar esa legislación, fomentar hábitos saludables de los niños y niñas, así como de los mayores también, para crear una sociedad con mayor calidad de vida. Eso se consigue con ejercicio físico, una ingesta adecuada de verduras y las cinco raciones de fruta diaria que tenemos tan presente siempre y que cuesta cumplir. Con este late motiv, la Asociación para la Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas ‘5 al día’, que representa a más de 60.000 agricultores, acudía convocada al Ministerio de Consumo para ofrecer sus propuestas encaminadas a que los anuncios publicitarios y el marketing no engañe al consumidor infantil.

“Nosotros lo que defendemos es que la vulneración de las capacidades de decisión del niño sea protegida y sea promovida para que consuma productos frescos, que además, en este país, somos de los mayores productores y de los mayores exportadores del mundo , ha presumido el presidente de ‘5 al día’, Joaquín Rey.

Y es que tenemos de lo mejor que se puede comer y vender al mundo, "empezando por el plátano de Canarias que es el sabor de lo nuestro", ha apuntado el ingeniero.

A su vez, Rey ha denunciado a “aquellas empresas con mucho poder económico y con mucha penetración en el mercado que han admitido en foros privados que le quitan azúcar a los potitos para que no sean tan adictivos, cuando son los que hacen que desde pequeños los niños se vuelvan adictos al mundo de los sabores”.

"Comer bien no es caro"

‘5 al día’ no quiere que se anuncie que un producto es saludable cuando no lo es realmente, ya que lo que vemos en la televisión o escuchamos en la radio influye y determina lo que llevamos a nuestra casa.

Tal y como defiende la nutricionista Emilia Gómez Pardo, "somos lo que comemos pero comemos lo que compramos".

"No me compre usted productos fuera de temporada que le va a valer cinco o seis euros un kilo porque vienen del otro lado del mundo. Seamos coherentes con nosotros mismos. El problema es que tenemos una disociación en la cabeza importante entre lo que decimos, lo que creemos que hay que hacer y lo que decimos que hagan otros", denuncia Joaquín: "Comer bien no es caro, el problema es que comer mal es muy barato", añade.

La pandemia de la obesidad infantil

Según los expertos, cuatro de cada diez niños de entre seis y nueve años tienen sobrepeso: "Ya teníamos una pandemia anteriormente a la del Covid-19: la pandemia de la obesidad, especialmente de la obesidad infantil", ha afirmado el presidente.

Por tanto, es vital una promoción activa y un incentivo alimenticio con perfiles nutricionales plenamente saludables acompañados del rigor en la publicidad infantil, puesto que de su regulación depende nuestra sociedad y miles de trabajadores que viven del campo en nuestro país, los cuales aportan una calidad insuperable y eso incluye al plátano de Canarias, al que se ha referido el presidente de ‘5 al día’, Joaquín Rey.

Cabe recordar que hubo una vez un volcán que acabó con decenas de cultivos y en La Palma siguen pendientes de recuperar lo perdido.