Yolanda Díaz con Julia Otero: "Los datos del paro serán sorprendentes, muy buenos"

La Vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aclarado durante la entrevista con Julia Otero, en Julia en la onda, todo lo relativo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional tras el anuncio de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista con Julia Otero, Yolanda Díaz, ha sido clara y ha explicado que "se realizará otra reunión entre las partes y se llevará a cabo la decisión". Esa reunión ha sido anunciada por la ministra para el próximo 6 de septiembre y ese podrá ser el día en que se lleve a cabo la subida del SMI.

La cantidad de la subida no se sabe y la ministra de Trabajo a apartado el foco de ese asunto. "Quiero que se llegue a un acuerdo entre todos, busco eso más que saber la cantidad concreta de la que no hablamos".

La líder morada ha calificado al SMI como "la herramienta para acabar con la pobreza" y ha recalcado que "la subida puede parecer limitada, pero es lo que puede permitir que una madre precaria dé fruta a sus hijos para cenar". Además, ha indicado que gracias a este, "se ha reducido la brecha de género en 2 puntos y se han beneficiado 1,5 millones de trabajadores españoles".

"No gana ni Nadia ni Yolanda"

Para la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de España la subida del Salario Mínimo Interprofesional no es una medida que vaya en contra de la posición de Nadia Calviño o de Yolanda Díaz. "No gana ni Nadia ni Yolanda" ha afirmado. La ministra de Trabajo deja de lado las posiciones del Gobierno de coalición y antepone la necesidad al "millón de personas que están fuera de convenio y que serán los más beneficiados".

Díaz también se ha manifestado sobre la ausencia de Garamendi (CEOE) al acto de Sánchez en el que ha anunciado la subida del SMI y ha quitado hierro al asunto reconociendo que "no le ha molestado en absoluto" porque él estaba de viaje.

Los datos del paro de agosto serán "muy positivos"

Este jueves se harán públicos los datos del paro de agosto y, aunque por ley la ministra no podía desvelarlos, ha afirmado que son "muy positivos y sorprendentes", ya que generalmente en este mes suele descender el empleo, pero esta vez "no solo no sube el paro, sino que se reduce".

UP propone regular los precios de la energía nuclear "como hace Francia"

Otro de los temas de actualidad es la elevada factura de la luz. Díaz defiende las medidas que ha tomado el Gobierno como bajar el IVA y ha cargado duramente contra el papel del PP en esta crisis: "Proponen reducir impuestos, pero votaron en contra de esta iniciativa".

Ha recordado que la posición de UP y el PSOE es la misma, aunque discrepan en dos aspectos: "Nosotros queremos actuar sobre los conocidos 'beneficios caídos del cielo de forma urgente, mientras que ellos no". La segunda diferencia es que los morados apuestan por fijar un precio a la energía nuclear: "Esto ya se hace en Francia, es una norma europea, nosotros en España lo llevamos a cabo con las renovables".

En relación con las manifestaciones para solucionar esta crisis que proponían algunos líderes de UP, Díaz ha recordado que "los gobiernos gobiernan y la sociedad civil es la que toma la decisión legítima de movilizarse".