Ni el móvil más moderno, ni la botella más ergonómica, ni la bolsa reciclada más sostenible o el envase más moderno. El envoltorio "verdaderamente innovador y perfecto" es el del plátano de Canarias. Así lo anuncia ASPROCAN en su nueva campaña, con la que presenta "el mejor envase del mundo", el cual tiene el propósito de proteger la fruta. Ante este motivo nos preguntamos: ¿Cómo se consigue el color amarillo y el sabor tan característico del plátano de Canarias?

De la mano de Guillem Zaragoza, Julia en la Onda se ha desplazado hasta Mercamadrid, la mayor plataforma de distribución, transformación y logística de alimentos frescos en España, para conocer a qué se dedican los maduradores, ya que sin ellos esta fruta no nos vendría en las condiciones óptimas en las que la consumimos: con su particular color amarillo y su sabor inigualable.

"El madurador lleva toda la vida en este trabajo que es heredado de familia. Nosotros confiamos en ellos porque han aprendido a las tantas de la madrugada a estar pendientes de las cámaras de maduración, un elemento que hace que todo el plátano salga en el mismo estado, con una maduración homogénea y en un perfecto estado para que el consumidor lo encuentre en el punto óptimo para que se lo lleve a su casa", indica Raúl Martín, el presidente de Cooperativas Unidas de La Palma, de la empresa CUPALMA, la cual está integrada por 2.600 pequeños agricultores de la isla.

En qué consiste el proceso de maduración

José Redruejo, quien lleva más de 20 años en el negocio siguiendo la estela de su padre y de su abuelo, explica que lo primero que tiene que hacer un madurador es descargar la fruta, para posteriormente hacer un control de la mercancía y poder dar paso al proceso de maduración: "La maduración tarda unos cuatro días. Después de ese tiempo, empezamos la comercialización del producto a las fruterías que vienen a nuestro almacén a por los plátanos. Dichos negocios tardan entre dos o tres días en vender el producto para que la gente lo disfrute en su casa".

No obstante, hay situaciones en las que el plátano debe pasar más de cuatro días en las cámaras de maduración: "Por ejemplo, si la venta está un poquito floja, la fruta puede estar entre siete u ocho días ahí. Sin embargo, el máximo que queremos nosotros por política de empresa son, como mucho, nueve días", informa el experto.

Un proceso diferente para los plátanos que provienen de La Palma

"Hay que tener en cuenta que el plátano de La Palma ha estado con un volcán a más de 1000 grados. Esos plátanos vienen con un poco más de temperatura, en comparación a los plátanos de Tenerife, por ejemplo, entonces hay que tener en cuenta que hay que hacer el frenado de la maduración con menos temperatura", aporta José.

Trucos para que el plátano dure más

"Me imagino que todos habéis metido plátanos en la nevera y se han puesto negros", dice el madurador, que argumenta que lo que produce ese aspecto no es otra cosa que el aire frío de la nevera, el cual quema la piel. Aún así, la capa amarilla protege la fruta, por lo que no hay que rechazar frutos con un aspecto más oscuro. "Lo ideal es envolver el plátano en papel de periódico para meterlo en la nevera. Este pequeño truco hará que se conserve durante más tiempo", recomienda Redruejo.

"Mi padre nos enseñó a amar al plátano de Canarias y a defender los intereses de Canarias. Somos maduradores de plátanos y llevamos trabajando con esta fruta muchísimo tiempo. Esperamos que sigamos así para que en la Península recibamos un producto tan bueno como los plátanos de Canarias", concluye José.