El zoom de Pilar Eyre: "Eso de que el rey Juan Carlos I vaya a venir a vivir a España no es verdad"

Pilar Eyre pasa por los micrófonos de 'Julia en la Onda' para hablar sobre una de las cosas que más sabe: La Familia Real. Para la periodista una de las mejores maneras de celebrar el día de su santo es acudir al estudio.

Eyre comenta que a la princesa Leonor le ha gustado un chico y que se ha notado "clarísimamente". Explica que durante el besamanos que hay después del desfile de las Fuerzas Armadas, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la princesa han saludado a los asistentes de la recepción, entre los que se encontraban los compañeros de Academia de Leonor.

El penúltimo de la fila, era este chico. Cuando se ha acercado a ellos cuenta la periodista que "el Rey ha levantado una ceja, ha sonreído, ha mirado a su mujer y a su hija". Según expone Eyre "sólo le ha faltado decir: ¿este es el chico que te gusta?". Añade que Letizia también ha mirado a su hija y le ha hecho un gesto "como animando". Leonor, por su parte, estaba avergonzada mirando al frente.

Eyre considera que la princesa ha hecho todo "fenomenal" y que no parecía que solo llevara un mes en la academia. Aunque sí que destaca un pequeño error en el protocolo, "se ve que para saludar se deben quitar el guante y ella no lo había hecho". El Rey le ha hecho un pequeño gesto cómplice para que lo hiciera de manera correcta y ella ha corregido rápidamente.

Sobre el acto de hoy, asegura que es "bastante evidente" que cada vez hay menos representantes de la Casa Real.

Apariencia de batita de estar por casa

En cuanto a la vestimenta, opina que el Rey y Leonor iban de gala y que todas las ministras también iban muy bien vestida. Sin embargo cree que el vestido de Letizia era "demasiado" informal, que tenía "apariencia de batita de estar por casa".

Sobre el fallo de los tribunales británicos del caso de Corinna Larsen aclara que no es que han dicho "que no ha hecho el acoso, sino que no son competentes". "Alguna vez me gustaría que el Rey fuera a juicio y dijera que no es verdad, mientras no se le pueda juzgar siempre sobrevolará la duda de si lo habrá hecho o no".

Por otra parte, afirma que esto no quiere decir que vaya a volver a a España porque su residencia fiscal está en Abu Dabi y tiene quye vivir 183 días ahí. "Eso de que va a venir a vivir a España no es verdad", subraya Eyre. Agrega que si viniera tendría que hacer una declaración formal de su bienes y que eso "no le compensa". No obstante, sí cree que va a venir "más a menudo".

Por último, se muestra sorprendida por la jura de bandera de Leonor en Zaragoza porque "pensaba que era una cosa que le venía impuesto y ha demostrado un espíritu castrense impresionante". Se muestra segura Eyre que tras la actuación tan favorable de la princesa "los ingresos en la academia van a aumentar".

En este jura de bandera, el Rey pronunció unas palabras y según cuenta la periodista había "un punto de emoción el discurso. "El hecho de que Leonor haya ingresado en el ejército ha creado una gran complicidad entre padre e hija", concluye.