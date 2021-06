Territorio Comanche: Música nocturna para poner la lavadora

La nueva tarifa de la luz nos dice que de 12 de la noche a 8 de la mañana son las horas más baratas para hacer uso de electrodomésticos porque es más barato. Traemos algunas canciones sobre la noche para acompañar nuestras tareas como la banda sonora de 'El resplandor' llamada "Música para Cuerda, Percusión y Celesta" del compositor Bartok. Esta canción busca imitar un bosque por la noche con el sonido de árboles y animales.

Otra de las canciones es "The sound of the silence" del grupo Simon & Garfunkel. El compositor explicó que le gustaba sentarse en el váter de la casa de sus padres con la luz apagada y el grifo abierto.

Hablamos también de la costumbre mediterránea de pintar las casas de blanco para que cuando llegue el verano se pueda refrigerar. Un estudio recuerda que esto se debería hacer también en las calles porque las ciudades se calientan demasiado.