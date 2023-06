Territorio Kinótico: El gran estreno hollywoodense de la semana es de Jennifer Lawrence

El gran estreno hollywoodense de la semana es de Jennifer Lawrence, la actriz que ganó un Óscar en 2013 se ha autoproducido su propia película titulada: 'Sin malos rollos'. Martos opina sobre su figura diciendo que siempre ha pretendido ser una estrella y que para ello "ha forzado demasiado las cosas", aunque desde la pandemia ha mantenido un perfil bajo ahora ha optado por volver al cine con una comedia de humor fácil, que está dirigida a un público joven en la que el argumento gira en torno al sexo. Tal y como contó Lawrence en una entrevista a un medio español dijo que: "mi único trabajo como productora fue ponerme en modo estrella de cine cuando hacía falta".

Recomendaciones, análisis y críticas

La recomendación de David para esta semana se titula "Una vida no tan simple" del director Félix Viscarret, que cuenta la historia de un arquitecto de 40 años que mira alrededor de su vida y se encuentra frustrado. El protagonista es Miki Esparbé, del que dice que encarna un personaje sutil, tierno y capullo, y que quizás valora sea de lo mejor que se le ha visto en pantalla. El personaje construye una vida en la que se supone que "hace lo que le toca", se forma, lleva a cabo proyectos... y al ver que no funciona se plantea cambiar lo prestablecido, como el trabajo o la pareja. Tal y como reflexionaba el actor sobre su personaje y sobre el momento actual decía: "vivimos en un momento vital en el que estamos muy expuestos, asociamos una felicidad muy superficial pero disfrazada de realidad en redes pero que no nos estamos educando en la tristeza, en las flaquezas y en los fracasos, porque es en ese error y en esos pequeños fracasos diarios en los que hay un crecimiento y un aprendizaje".

Por último comentan "Invasión secreta", la nueva serie de Marvel en Disney + que tiene un buen planteamiento pero no convence, ya que "parece una película cortada en cachos" dice Martos. También comparan 'Misión imposible' con los torreznos de Soria, que es una apuesta segura ya que nunca defraudan y hablan sobre la última de Gerard Butler, de la que dicen: es una película "palomitera" con la que "no pensar y poner el cerebro en stand-by". Para terminar, analizan la nueva serie sobre la Reina Sofia, 'Sofía y la vida real', un retrato muy puntillista, en la que se cuentan muchos detalles que componen su vida y su figura, está dirigida por David Trueba sobre el que dice que "está explorando el alma humana" en sus últimos trabajos.