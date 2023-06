David Trueba presenta su documental sobre la Reina Sofía: "No es una persona tan secundaria como quiere aparentar"

Este viernes llega a HBO 'Sofía y la vida real', una serie documental sobre la vida personal de la reina emérita. Ha sido filmada y dirigida por David Trueba, que habla de la Reina Sofía como "un personaje al que estamos acostumbrados a ver en segundo plano".

En el documental, Trueba ha contado con la participación de personalidades como José Bono, Mercedes Milá o Luis María Ansón, aunque Trueba reconoce que ha habido "gente importante" a la que hubiera gustado entrevistar. "Hay gente cercana que es reacia a salir o a no poder controlar el contenido", confiesa.

Trueba define a la Reina Sofía como "alguien que ha visto perder una corona a su hermano y su familia en Grecia y que ha recuperado la dinastía en España y sabe lo frágil que es ese equilibrio". Confiesa que es un personaje al que tenía asociado con "cierto sopor y aburrimiento", pero durante la preparación de la docuserie ha cambiado en parte su opinión. "Cuando empiezas a analizar su infancia, su juventud, su etapa en Grecia, en el exilio de Juan Carlos con ella... Te das cuenta de que está en el momento adecuado y en el sitio adecuado. No es una persona tan secundaria como ella quiere aparentar".

"Creo que tiene algo que es bueno y malo a la vez, y es que no acabas sabiendo mucho de ella real porque quizás tampoco hay mucho más de lo que se ve. Sabe muy bien donde está e intenta no estar donde no se la espera. Cuando le ha tocado ser política y usar su propia agenda también ha sabido", sentencia Trueba.