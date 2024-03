Territorio Kinótico: Jeremy Allen White y Zac Efron se enfundan las mallas de lucha libre

Después de una intensa semana centrada en el Festival de Málaga y en los Óscar, el director de Kinótico regresa a 'Julia en la Onda' para comentar las películas y series más destacadas de entre las que se estrenan esta semana. En su sección, Martos se ha referido a la que considera que será una de las mejores series españolas del año.

El 'pinchazo' de "El clan de hierro"

Jeremy Allen White, Zac Efron y Maxwell Jacob Friedman protagonizan "El clan de hierro", una película que, en palabras de Martos, "va de lucha libre, pero va de más cosas". El director de Kinótico no sabe si esta película le ha gustado o no, pues considera que hace un buen retrato de la masculinidad tóxica que impregna el mundo de la lucha libre aunque se pierde en el género del biopic.

La cinta, dirigida por Sean Durkin, cuenta la historia real del luchador Kevin Von Elrich, que trata de conseguir que sus hijos progresen en el deporte mediante una disciplina casi militar: Martos, que afirma respetar mucho al director de la cinta, afirma que esta película buscaba la nominación a los Óscar, si bien no ha conseguido ser mencionada en la pasada gala.

¿La mejor serie del año?

Al hablar de series, Martos ha mencionado una obra muy a tener en cuenta: "Yo creo que esta va a llegar directamente hasta los premios Feroz", ha declarado el director de Kinótico, que considera que "todo está bien" en la serie "Nos vemos en otra vida". Esta serie, creada por los reputados showrunners Alberto y Jorge Sánchez Cabezudo, se basa a su vez en un libro de Manuel Jabois sobre Gabriel Montoya Galán, alias "Baby": este es el hombre que transportó los explosivos que emplearon los terroristas en el atroz atentado del 11 de marzo de 2004.

Martos ha elogiado el guion, la estructura, los diálogos y la realización de la serie: "Es una delicia verla", afirma el director de Kinótico, que añade que "hay veces que te pones delante de la pantalla y todo fluye".

Dos películas sobre el consentimiento sexual

En su repaso de los estrenos más destacados, Martos ha hablado de dos películas que tratan el mismo tema: el consentimiento y la violencia sexual. Una de ellas es "How to have sex" de Mollie Manning Walker, que habla de las vacaciones de dos jóvenes británicas en una zona costera de fiesta y de los conflictos en torno al consentimiento que surgen entonces.

Por otro lado, Martos menciona la película "Hotel Royal" de Kitty Green, en la que dos jóvenes comienzan a trabajar en un hostal en el desierto australiano y, también, tienen que afrontar una situación de violencia sexual.